Ca Tom Hanks în „Terminalul”: un tânăr trăiește de peste o lună într-un aeroport / foto

Pe scurt: Daniel, un tânăr care susține că este suedez, locuiește de peste o lună pe Aeroportul Capodichino din Napoli. Fără acte și bani, el spune că a fost agresat la Roma, dar nu poate explica de ce se afla acolo sau cum a ajuns la Napoli.

Un tânăr care se prezintă drept Daniel și susține că este suedez trăiește de peste o lună pe Aeroportul Capodichino din Napoli, fără documente și fără să poată explica modul în care a ajuns acolo. Cazul său a ajuns în atenția consulatului Suediei, după ce angajații aeroportului s-au îngrijorat pentru el, potrivit Mediafax, care citează Il Messaggero.

După închiderea aeroportului, unii dintre angajați au semnalat prezența tânărului consulatului Suediei la Napoli. Daniel s-a întâlnit cu consulul Pierluigi Petrone, căruia i-a spus: „Sunt suedez, dar nu-mi amintesc nimic”. Fotografia lui a fost transmisă consulatelor suedeze din Italia și ambasadei de la Roma, care se ocupă de procedurile necesare.

Daniel spune că a fost bătut și jefuit la Roma

Tânărul susține că, la Roma, a fost bătut de un grup de persoane care i-a luat actele de identitate, pașaportul și banii. Relatarea sa este simplă și coerentă, însă nu poate explica nici de ce se afla în capitala Italiei, nici cum a ajuns ulterior la Napoli.

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Povestea lui amintește de cea a lui Viktor Navorski, personajul interpretat de Tom Hanks în filmul „Terminalul”, regizat de Steven Spielberg în 2004. În film, cetățeanul unei țări fictive din Europa de Est, Krakozhia, nu poate intra în Statele Unite după o lovitură de stat în țara sa, deoarece noul guvern nu este recunoscut de SUA. În același timp, nu se poate nici întoarce acasă.

La fel ca personajul din film, Daniel a trebuit să găsească modalități de a supraviețui în aeroport. Doarme pe câteva scaune și primește ajutor din partea personalului și a călătorilor care s-au împrietenit cu el. Nu a cerut nimic nimănui, iar singurul lucru pe care spune că și-l dorește este o pereche nouă de pantofi.

Consulatul verifică identitatea tânărului înainte de repatriere

Consulul Pierluigi Petrone a fost contactat și de o tânără din Napoli care locuiește și lucrează la Stockholm. Aceasta îl întâlnise pe Daniel înainte de a se întoarce în Suedia, iar tânărul îi relatase aceeași poveste.

Sâmbătă, 31 octombrie 2026, seara, Petrone i-a cumpărat o geacă cu glugă. „Purta doar un tricou și m-am gândit că i-ar putea fi frig”, a explicat consulul. Luni, 2 noiembrie 2026, s-a întors la Capodichino și l-a găsit pe Daniel tot acolo.

„Trebuie să mulțumesc întregului personal de la Capodichino pentru bunătatea de care au dat dovadă față de acest tânăr străin”, a declarat Petrone. „Încă o dată, Napoli și-a arătat latura plină de compasiune”.

Demersurile urmăresc stabilirea identității complete a lui Daniel și verificarea eventualelor sesizări privind persoane dispărute care ar putea avea legătură cu el. Ambasada urmărește cazul și intenționează să-l repatrieze imediat ce identitatea sa va fi confirmată.

„Important este”, a precizat consulul, „că starea sa fizică este bună”.

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