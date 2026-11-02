Carmen Iohannis, împlinește 66 de ani: fosta Primă Doamnă nu se pensionează și continuă să predea la Sibiu

Carmen Iohannis, soția fostului președinte al României, împlinește luni, 2 noiembrie, 66 de ani. Deși a ajuns la vârsta la care se poate pensiona, fosta Primă Doamnă a ales să își continue activitatea de profesoară de limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Decizia a fost confirmată încă din luna august de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, pentru Ora de Sibiu.

Născută pe 2 noiembrie 1960, la Reghin, Carmen Iohannis își sărbătorește cea de-a 66-a aniversare într-o perioadă în care aparițiile sale publice au devenit tot mai rare. După încheierea mandatului prezidențial al soțului său, Klaus Iohannis, aceasta și-a continuat activitatea în învățământ, profesie la care nu a renunțat nici în cei zece ani în care fostul șef al statului s-a aflat la Palatul Cotroceni.

Deși a fost Prima Doamnă a României timp de un deceniu, Carmen Iohannis a ales să își păstreze locul de muncă la Sibiu, unde predă limba engleză la unul dintre cele mai cunoscute colegii din oraș.

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Carmen Iohannis a ales să mai rămână un an la catedră

Pensionarea nu a intrat, deocamdată, în planurile profesoarei de limba engleză de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

În luna august, Ora de Sibiu a aflat că aceasta nu și-a depus dosarul de pensionare, deși avea posibilitatea să se retragă din activitate. În schimb, Carmen Iohannis a solicitat prelungirea activității didactice cu încă un an.

„Doamna Carmen Iohannis a cerut prelungirea ca titular încă un an”, au precizat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, pentru Ora de Sibiu.

Astfel, soția fostului președinte a decis să rămână la catedră și în anul școlar 2026–2027, continuând să predea limba engleză elevilor de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

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Apariții publice tot mai rare alături de Klaus Iohannis

După plecarea lui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, cei doi soți au fost văzuți mai rar la evenimente publice.

Una dintre aparițiile lor a avut loc pe 29 martie 2026, când au participat la slujba de Florii de la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime”, din centrul Sibiului.

La ieșirea din biserică, fostul președinte a schimbat câteva cuvinte cu localnicii, a acceptat să facă fotografii și le-a transmis urări de sărbători.

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A rămas profesoară chiar și în perioada în care era Prima Doamnă

Cariera didactică a rămas o constantă în viața lui Carmen Iohannis, inclusiv după ce soțul său a devenit președintele României, în 2014.

În perioada în care Klaus Iohannis se afla la Cotroceni, aceasta a continuat să predea la Sibiu, adaptându-și programul pentru a putea participa și la activitățile oficiale.

Carmen Iohannis a preferat să își continue profesia și să rămână aproape de elevii săi, în loc să se dedice exclusiv îndatoririlor publice asociate statutului de Primă Doamnă.

La 66 de ani, aceasta rămâne profesoară la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, după ce a solicitat prelungirea activității didactice pentru încă un an.

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