Pe scurt: Sibiul intră în regiunea unde locuințele cumpărate pe credit costă, în medie, peste 121.000 de euro. Analiza a peste 25.000 de cereri arată diferențele dintre regiunile țării, atât la împrumuturi, cât și la venituri.

Bucureștenii și ardelenii contractează cele mai mari credite ipotecare din România, iar veniturile lor se numără printre cele mai ridicate.

Datele provin dintr-o analiză realizată de Ipotecare.ro pe baza a peste 25.000 de cereri de credit procesate în primele nouă luni din 2026, potrivit Mediafax.

Valoarea medie a unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar în București–Ilfov a fost de 122.062 de euro, puțin peste media de 121.619 euro înregistrată în județele din Transilvania incluse în analiză: Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

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În regiunea Bucureștiului, creditul ipotecar mediu a depășit ușor 86.000 de euro. În Transilvania, valoarea medie a împrumutului a fost de aproape 84.000 de euro. Acestea sunt singurele două regiuni din România în care prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit trece de 110.000 de euro, iar finanțarea ipotecară medie depășește 80.000 de euro.

Vestul țării ocupă locul al treilea la valoarea locuințelor și a creditelor

Pe poziția a treia în clasamentul național se află județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Aici, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a fost de aproape 108.000 de euro, iar împrumutul ipotecar mediu a ajuns la aproape 76.000 de euro.

„Diferențele dintre principalele regiuni ale țării rezultă din dezvoltarea marilor piețe rezidențiale regionale, care este sinonimă cu prețuri mai ridicate și, implicit, credite ipotecare cu o valoare mai mare”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Urmează cumpărătorii din Constanța și Tulcea, unde locuințele achiziționate prin credit au avut un preț mediu de circa 103.000 de euro, iar finanțarea medie a fost de aproximativ 75.000 de euro. În Oltenia, în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, prețul mediu a fost de 100.003 euro, cu un credit mediu de aproape 70.500 de euro.

Cele mai mici credite ipotecare și cele mai ieftine locuințe cumpărate prin această formă de finanțare au fost înregistrate în Muntenia. În județele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, prețul mediu a fost de puțin peste 90.000 de euro, iar creditul mediu a avut o valoare de 66.005 euro.

Veniturile medii pe cerere ajung la aproape 12.000 de lei în București

Analiza indică diferențe și în privința veniturilor medii lunare înregistrate pe cerere. Bucureștenii conduc clasamentul cu aproape 12.000 de lei, urmați de solicitanții din Dobrogea, cu aproape 11.500 de lei. Nivelul veniturilor din Dobrogea este explicat în principal prin veniturile înregistrate de navigatori.

În Transilvania, venitul mediu lunar pe cerere este de aproximativ 10.500 de lei. În toate celelalte regiuni ale țării, acesta se situează între 9.000 și 10.000 de lei.

La nivel național, valoarea medie a unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar în primele nouă luni din 2026 a fost de 105.080 de euro. Creditul ipotecar mediu a fost de aproape 75.000 de euro, iar venitul mediu înregistrat pe cerere a ajuns la 10.183 de lei.

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