Coiful de la Coțofenești ar putea fi din nou în vitrină pe 15 ianuarie 2027, de Ziua Culturii Naționale. Restaurarea piesei de aur, recuperată în aprilie după furtul din Olanda, se apropie de final, iar stadiul lucrărilor a fost prezentat luni, 2 noiembrie, la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), în prezența ministrei Culturii, Ioana Ciocan, și a vicepremierului Marian Neacșu, potrivit Mediafax.

Data nu e încă un program oficial de vizitare. Ioana Ciocan a anunțat-o anterior, după o discuție cu managerul muzeului, notează Mediafax: „Cornel Ilie, directorul de la Muzeul Național de Istorie a României, m-a asigurat că de Ziua Culturii, pe 15 ianuarie, vom putea vedea cu toții coiful și sper să vedem și o coadă la el”.

Restaurarea este făcută de Alexandru Dozsa, expert restaurator al MNIR, care a fost și în Olanda la primele examinări de după recuperare. Ministra a spus că în etapele anterioare au fost implicați circa zece specialiști români și olandezi. Potrivit Știrilor ProTV, au mai rămas câteva retușuri, printre care lipirea unei părți din lateral.

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La evenimentul de luni, Ciocan a ținut să-i pomenească pe cei din laborator: „Este important să recunoaștem oamenii din spate, oamenii care muncesc și fără de care acest domeniu extrem de fragil nu ar putea să supraviețuiască”.

Electrum natural, aceeași piesă ca înainte de furt

Muzeul a publicat pe site cronologia restaurării, cu rezultatele investigațiilor făcute împreună cu cercetătorii Institutului „Horia Hulubei” (IFIN-HH) și cu experți ai Agenției Patrimoniului Național din Țările de Jos.

Prima concluzie liniștește. Desprinderile produse la furt au apărut doar în zonele lipite la restaurarea din 2021, iar specialiștii nu au găsit fisuri profunde noi care să afecteze integritatea coifului.

A doua răspunde întrebării apărute după recuperare: este aceeași piesă? Analizele XRF făcute între 15 mai și 15 iunie 2026 au fost comparate cu măsurătorile din 2011-2016, de dinainte de furt. Concluzia MNIR: datele se referă la același obiect și nu există „niciun indiciu care să sugereze substituirea sau modificarea acestuia”. Metalul este electrum natural, un aliaj de aur și argint, cu puțin cupru.

Restaurarea are trei etape, avizate de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor. Întâi au fost îndepărtate resturile de rășină epoxidică de la intervențiile vechi. Urmează îndreptarea treptată a deformărilor, cu mulaje făcute pe forma coifului și dispozitive cu reglaj micrometric. La final vin consolidările, inclusiv în zona apărătorii de ceafă și a urechii stângi, și reatașarea obrăzarului drept.

A treia brățară, încă de negăsit

Din cele patru piese furate, una lipsește în continuare: a treia brățară dacică de aur. Marian Neacșu a promis că România nu renunță la ea.

„Faptul că acum se află din nou aici, a meritat tot efortul. Nu vom precupeți niciun efort să recuperăm și ultima dintre brățări, care încă nu este în patrimoniul nostru. Sunt convins că, prin eforturile conjugate, prin acțiuni specifice, în foarte scurtă vreme vom preda românilor și ultima dintre cele patru brățări”, a declarat vicepremierul, citat de Mediafax.

Potrivit Știrilor ProTV, care citează Parchetul olandez, suspecții nu pot restitui brățara, dar nu au explicat de ce.

Coiful și trei brățări dacice au fost furate în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, unde erau expuse în „Dacia – Rijk van goud en zilver”. Hoții au folosit un dispozitiv exploziv improvizat. După mai bine de 14 luni, pe 2 aprilie 2026, autoritățile olandeze au anunțat recuperarea coifului și a două brățări (tezaurul dacic se întoarce acasă). Piesele au fost aduse în România pe 21 aprilie. Cazul a pornit și o discuție despre siguranța patrimoniului, inclusiv la Sibiu, unde directorul Muzeului Astra a spus că „sistemul are probleme”.

Cele două brățări recuperate sunt deja expuse la MNIR, iar coiful urmează să revină în expoziția permanentă „Tezaur Istoric”. Trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați în iunie la aproape patru ani de închisoare, potrivit ProTV. România primise încă din septembrie 2025 aproximativ 5,7 milioane de euro, din asigurare, notează Mediafax.

Coiful datează din a doua jumătate a secolului al V-lea – începutul secolului al IV-lea înainte de Hristos și a fost găsit înainte de 1927 la Poiana Coțofenești, în comuna Vărbilău din Prahova. Are 25,5 centimetri înălțime și cântărește 726 de grame, cu tot cu adaosurile moderne de restaurare.

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