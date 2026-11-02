Pe scurt: La Classic for Babies, cei mici pot gânguri, se pot juca sau pot asculta pianul în brațele părinților. Concertele durează aproximativ 30 de minute, iar fiecare are locuri pentru 25–30 de familii.

Două concerte gratuite de pian pentru bebeluși vor avea loc la Sibiu, pe 17 noiembrie 2026, în Sala Oglinzilor de la Forumul German, de la orele 12:30 și 16:00.

Evenimentele fac parte din a doua ediție Classic for Babies, proiect al Classic Unlimited, care include șase concerte la Brașov, Sibiu și Cluj-Napoca, în perioada 16–22 noiembrie 2026.

Potrivit Classic Unlimited, concertele sunt dedicate bebelușilor cu vârste între 0 și 12 luni, părinților acestora și viitoarelor mămici. Participarea este gratuită, dar rezervarea online este obligatorie. Fiecare concert poate găzdui aproximativ 25–30 de familii, iar fiecare familie este rugată să se înscrie la un singur concert, în funcție de ora preferată.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Pianistul Bogdan Vaida va interpreta lucrări de W. A. Mozart, J. S. Bach, J. Brahms, Ciprian Gabriel Pop și Anamaria Meza, într-o selecție adaptată celor mai mici ascultători. Prima ediție a proiectului, organizată în 2025, a reunit sute de familii.

Bebelușii se pot juca și mișca în timpul concertelor de 30 de minute

Formatul diferă de cel al unui concert tradițional: întâlnirile durează aproximativ 30 de minute, iar copiii pot să se joace, să se miște, să gângurească sau să exploreze spațiul. Organizatorii precizează că plânsul, vocalizele și mișcarea sunt acceptate ca parte a experienței.

„Cei mici se bucură sincer de muzică, iar întâlnirile acestea aduc multă liniște și bucurie atât bebelușilor, cât și părinților. După prima ediție de anul trecut, în care am descoperit împreună cât de frumoasă poate fi această experiență, ne-am dorit să o repetăm și să ajungem în continuare la cât mai multe familii”, spune pianistul Bogdan Vaida, referindu-se la ediția din 2025.

„Am gândit concertele astfel încât totul să fie adaptat nevoilor celor mici: de la repertoriul muzical și durata de 30 de minute, până la amenajarea spațiului, unde bebelușii pot sta confortabil pe pernuțe și păturici, se pot mișca, se pot juca sau pot asculta muzica în brațele părinților. Ne dorim ca fiecare familie să se bucure de această primă întâlnire cu muzica live”, a precizat pianistul.

Spațiile sunt accesibile cu cărucioare și au zone special amenajate pentru acestea. În sălile de concert vor fi disponibile pernuțe, păturici și fotolii de tip beanbag. Părinții își pot hrăni copiii, îi pot ține în brațe și se pot deplasa liber pe durata interpretării.

Evenimentele sunt dedicate exclusiv bebelușilor între 0 și 12 luni și viitoarelor mămici, alături de părinții celor mici. Pentru siguranța și confortul bebelușilor, organizatorii le cer familiilor să nu vină însoțite de copii mai mari.

Șase concerte sunt programate la Brașov, Sibiu și Cluj-Napoca

Programul ediției din noiembrie 2026 cuprinde trei opriri, cu câte două concerte în fiecare oraș, de la orele 12:30 și 16:00:

16 noiembrie 2026 – Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania;

17 noiembrie 2026 – Sibiu, Sala Oglinzilor, Forumul German;

22 noiembrie 2026 – Cluj-Napoca, Pavilionul Tinerilor, Parcul Feroviarilor.

Cele două intervale orare le permit părinților să aleagă concertul în funcție de programul familiei și de ritmul de somn al bebelușului. Înscrierile se fac pe pagina oficială a proiectului, babies.classicunlimited.ro, în limita locurilor disponibile.

Classic for Babies este inițiat de Classic Unlimited, un turneu național de pian care organizează concerte în spații neconvenționale și proiecte pentru categorii diferite de public. Proiectul pentru bebeluși urmărește să ofere familiilor acces la concerte de pian live încă din primele luni de viață ale copiilor.

Ediția este cofinanțată de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj. Partenerii media sunt Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Radio Itsy Bitsy, EBS Radio, Radio Transilvania, Observator Cultural, Scena9, România Pozitivă, Romania Tourism, Clujul Copiilor, Visit Cluj, I Like Cluj și Cluj4Ever.

Galerie Foto

Comentarii