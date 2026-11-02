Pe scurt: Problemele de auz ale unui copil pot fi confundate cu neatenția, iar alergiile pot afecta și urechea medie. Un medic din Sibiu explică legăturile dintre aceste afecțiuni și riscurile infecțiilor netratate.

Spray-urile nazale decongestionante folosite excesiv pot provoca rinită medicamentoasă, în timp ce pierderea bruscă a auzului, mai ales la o singură ureche, necesită evaluare ORL de urgență.

Dr. Popescu Alin, medic primar cu competență în chirurgie endoscopică în Secția Clinică ORL, explică riscurile și simptomele mai multor afecțiuni, într-o postare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Medicul subliniază că este importantă diferențierea între tipurile de spray-uri nazale. Decongestionantele vasoconstrictoare, precum xilometazolina sau oximetazolina, pot determina, prin utilizare prelungită ori excesivă, rinită medicamentoasă, prin congestie nazală de rebound. După ce efectul medicamentului dispare, mucoasa nazală se congestionează din nou, iar pacientul simte nevoia să folosească iar spray-ul.

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„În timp, pot apărea obstrucție nazală persistentă, edem și iritație a mucoasei, uscăciune, epistaxis și diminuarea efectului terapeutic”, explică dr. Popescu Alin.

Aceste medicamente trebuie folosite pe perioade scurte, conform recomandărilor medicale. Riscul nu este însă valabil pentru toate spray-urile: corticosteroizii și antihistaminicele intranazale au alte indicații și pot fi utilizate pe termen mai lung, la recomandarea medicului.

Alergiile pot afecta și ventilarea urechii medii

Rinita alergică este o inflamație a mucoasei nazale produsă de răspunsul imun la alergeni precum polenul, acarienii, mucegaiurile sau alergenii proveniți de la animale. Se manifestă prin strănut repetitiv, secreții nazale apoase, mâncărime și nas înfundat.

Inflamația și obstrucția nazală pot afecta funcționarea trompei lui Eustachio, care asigură ventilarea urechii medii. Astfel, pot apărea senzația de ureche înfundată, presiune auriculară și acumulare de lichid în urechea medie, cu apariția unei hipoacuzii transmisive. La copii, persistența acestei scăderi a auzului poate afecta dezvoltarea limbajului. Obstrucția nazală cronică poate favoriza și respirația pe gură, sforăitul și tulburările de somn.

La adulți, scăderea auzului se poate instala progresiv, fără ca persoana să conștientizeze problema, deoarece se adaptează treptat. Semnele frecvente includ solicitarea repetării informațiilor, creșterea volumului televizorului, dificultatea de a înțelege conversațiile în locuri zgomotoase sau vorbirea la telefon și impresia că ceilalți vorbesc neclar. Pot apărea și acufene, percepute ca țiuituri ori bâzâituri.

„Pierderea bruscă a auzului, mai ales unilaterală, poate reprezenta o hipoacuzie neurosenzorială brusc instalată și necesită evaluare ORL de urgență”, precizează medicul. Pentru a stabili cauza unei pierderi a auzului, medicul poate recomanda otoscopie sau otomicroscopie, audiometrie tonală și vocală și timpanometrie.

Problemele de auz la copii pot fi confundate cu neatenția

Identificarea timpurie a unei tulburări de auz este importantă pentru dezvoltarea limbajului și a comunicării. În cazul sugarilor, părinții trebuie să urmărească dacă aceștia reacționează la voce și la zgomote și dacă își îndreaptă atenția către sursa sunetului.

La copiii mai mari, semnele problemelor de auz pot include întârzierea limbajului, pronunția neclară, cererea frecventă de a li se repeta ceea ce li s-a spus, volumul ridicat al televizorului sau dificultatea de a urma instrucțiuni verbale. Uneori, hipoacuzia poate fi confundată cu neatenția.

Otitele medii recurente și persistența lichidului în urechea medie, cunoscută ca otită medie cu efuziune, pot determina hipoacuzie de transmisie. Pentru diagnostic și stabilirea tratamentului sunt importante evaluarea ORL și testarea auzului prin metode adaptate vârstei copilului.

În privința infecțiilor urechii, medicul precizează că nu toate au aceeași severitate și nu toate necesită antibiotice. O infecție severă, persistentă sau recurentă trebuie însă evaluată medical, în special de un specialist ORL. Otita poate provoca durere de ureche, febră, secreții auriculare și scăderea auzului.

Printre complicațiile posibile se numără perforarea membranei timpanice, otita medie cronică și mastoidita, prin extinderea infecției la nivelul celulelor mastoidiene. În cazuri rare, dar severe, infecția se poate extinde către urechea internă sau structurile intracraniene.

O altă afecțiune importantă este colesteatomul, asociat unor modificări cronice ale urechii medii, care poate provoca eroziunea structurilor osoase și complicații. La copii, lichidul persistent în urechea medie poate determina hipoacuzie transmisivă și poate afecta dezvoltarea limbajului și performanța școlară.

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