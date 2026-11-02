Pe scurt:
Noul prefect al Sibiului spune că își începe mandatul cu dorința de a apropia administrația de cetățeni. PSD Sibiu i-a transmis un mesaj de susținere după învestire.
Florian Giubega a preluat funcția de prefect al județului Sibiu, după ceremonia de depunere a jurământului. Organizația Municipală PSD Sibiu i-a transmis urări de succes, într-un comunicat de presă datat luni, 2 noiembrie 2026.
După ceremonia de învestire, noul prefect a declarat că își dorește o administrație publică mai aproape de cetățean: „Preiau această onorabilă funcție cu credință în Dumnezeu, cu responsabilitate și cu dorința ca administrația publică să fie mai aproape de cetățean”.
Giubega a deținut anterior funcția de subprefect
Giubega a deținut anterior funcția de subprefect. Comunicatul PSD Sibiu invocă această experiență și prezintă declarația noului prefect drept un angajament de a pune cetățeanul în centrul actului administrativ.
Imediat după depunerea jurământului pentru funcția de prefect, în biroul acestuia a avut loc o discuție despre provocările și prioritățile administrației județene. La întâlnire au participat consilierii județeni Pavel Bichicean și Dan Cermonea.
Mesajul transmis de PSD Sibiu pune accent pe dialogul și colaborarea dintre instituții pentru o administrație eficientă, în slujba sibienilor. Comunicatul nu detaliază prioritățile discutate la întâlnirea de după învestire.
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