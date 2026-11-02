Doliu în Sadu. Mama Șana, cunoscută drept „cumnăreasa satului”, s-a stins din viață

Pe scurt: Pentru generații de sădeni, mama Șana a fost omul din spatele meselor care adunau satul, la bucurie și la necaz. Primarul Valentin Ivan i-a dedicat un mesaj de rămas-bun.

Mama Șana, cunoscută în Sadu drept „cumnăreasa satului”, a murit duminică, 1 noiembrie 2026, după o suferință îndelungată.

Decesul a fost anunțat de Primăria Sadu, printr-un mesaj semnat de primarul comunei, Valentin Ivan.

De-a lungul vieții, mama Șana a pregătit mese pentru generații de localnici, fiind alături de familiile din sat atât la sărbători, cât și în momentele de doliu. Nunțile, pomenile, parastasele și petrecerile sunt amintite în mesajul primăriei printre evenimentele la care a contribuit prin munca sa.

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„A fost, pentru generații întregi, omul care știa să dea gust, rost și căldură fiecărui eveniment. Fie că era nuntă, pomană, parastas sau petrecere, prezența ei însemna pricepere, dăruire și suflet pus în tot ceea ce făcea”, a transmis primarul Valentin Ivan.

Numele de „cumnăreasa satului” este legat, potrivit mesajului, de rolul pe care l-a avut în viața comunității: a adunat oamenii în jurul mesei și a fost alături de familii în momentele importante ale vieții, „la bucurie și la încercare”. Primarul a evocat mesele împreună, tradițiile și amintirile din copilărie de care localnicii o leagă.

„Sadu pierde un om drag, iar noi pierdem o parte din amintirile care ne leagă de satul copilăriei, de mesele împreună, de tradiții și de oamenii care au ținut vie viața comunității”, a scris Valentin Ivan.

În mesajul de rămas-bun sunt amintiți și fiul ei, Nelu, și soțul, ambii decedați înaintea sa. Primarul a evocat pierderile prin care mama Șana trecuse înainte de propria suferință îndelungată.

„Drum lin spre Împărăția Cerurilor, mama Sana! Mâinile care au pregătit atâtea mese pentru bucuria și pomenirea oamenilor să se odihnească acum în pacea lui Dumnezeu”, a transmis Valentin Ivan.

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