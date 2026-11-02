Pe scurt: Explozia nu a fost urmată de incendiu și nu a afectat clădirea școlii. La intervenție au fost trimise echipaje de pompieri și două ambulanțe.

O explozie la o școală din Prahova a fost semnalată luni, 2 noiembrie 2026, în jurul orei 09:15, printr-un apel la numărul de urgență 112, potrivit Adevărul.

Conform primelor informații transmise de ISU Prahova, explozia s-a produs în camera centralei termice pe lemne și nu a fost urmată de incendiu. Clădirea școlii nu a fost afectată.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, elevii și cadrele didactice s-au autoevacuat. În total, 43 de elevi și șase profesori au părăsit clădirea.

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La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Câmpina. Au fost trimise și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Cursurile au fost suspendate pentru ziua de luni, 2 noiembrie 2026, pentru remedierea situației. O parte dintre copii au fost deja preluați de părinți.

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