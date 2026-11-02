Guvernul nu susține proiectul de lege care ar face obligatorie uniforma în școlile de stat. Într-un punct de vedere trimis Camerei Deputaților, Executivul spune că inițiatorii nu au prezentat niciun studiu care să lege uniforma de mai puțin bullying și avertizează asupra riscului de discriminare.

Documentul are nr. 11530 din 20 octombrie 2026, a fost aprobat în ședința Guvernului din 16 octombrie și este semnat de Ilie Bolojan, premierul de atunci. Este publicat pe site-ul Camerei Deputaților, iar Edupedu.ro l-a făcut cunoscut luni, 2 noiembrie. Concluzia e scurtă: „Guvernul nu susține adoptarea acestui proiect de lege.”

Proiectul, înregistrat la Cameră ca PL-x 608/2026, modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Potrivit punctului de vedere, este inițiat de senatorul PSD Daniel-Cătălin Zamfir împreună cu un grup de parlamentari PSD. Printre ei se află și deputatul sibian Bogdan Trif, care a susținut public inițiativa încă din septembrie. Zamfir a devenit între timp ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în guvernul condus de Luca Niculescu.

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Inițiatorii au pus bullyingul în centrul argumentației. Guvernul răspunde că din documentația proiectului „nu rezultă că s-a realizat niciun studiu sau cercetare care să arate legătura între instituirea obligativității purtării uniformei școlare și reducerea fenomenului de bullying sau creșterea siguranței în școli”. Cu atât mai mult, adaugă documentul, cu cât aceste probleme au „cauze multiple”.

Executivul amintește că elevii sunt deja obligați să vină la școală într-o ținută decentă, prin Legea 198/2023 și prin Statutul elevului. În lipsa unei analize serioase, obligativitatea uniformei „ar putea crea premisele unei eventuale discriminări a majorității elevilor”, se arată în text.

Cine plătește uniformele

Proiectul promite uniforme gratuite sau subvenționate, dar spune doar că cheltuielile „pot fi finanțate” din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, ale consiliilor locale și din fonduri externe nerambursabile. Formularea, potrivit Guvernului, „nu stabilește cu suficientă claritate titularul obligației de finanțare”.

Autoritățile locale susțin deja „un volum semnificativ de cheltuieli” pentru școli, notează documentul. „Eventuala instituire a unei obligații privind asigurarea uniformelor școlare nu poate avea ca efect transferarea sarcinii financiare asupra autorităților administrației publice locale, în lipsa unei surse distincte și suficiente de finanțare”, avertizează Executivul.

Mai e și bugetul de stat. Adoptarea inițiativei „ar influența negativ ținta de deficit bugetar, stabilitatea macroeconomică și ratingul de țară”, scrie în document. Guvernul nu dă o estimare de cost.

Familiile sărace, expuse la stigmatizare

Sprijinul ar urma să fie acordat după o grilă cu categorii de familii, într-o anexă a legii. Guvernul critică și grila: categoriile se suprapun, iar o familie monoparentală cu doi copii ar intra simultan în două coloane cu praguri diferite, ceea ce ar contraveni principiului egalității din articolul 16 al Constituției.

O altă obiecție privește intimitatea copiilor. Legea educației garantează confidențialitatea pentru elevii cu bursă socială, însă mecanismul propus pentru uniforme „nu conține nicio garanție de confidențialitate în privința încadrării elevilor în categoriile de sprijin”. „Riscul de stigmatizare este identic, dacă nu mai accentuat, în condițiile în care încadrarea familiei într-una dintre categoriile din anexă este publică în procesul de achiziție a uniformei”, arată punctul de vedere.

Guvernul contestă și calendarul. Legea educației prevede că orice modificare a ei se aplică din primul an școlar care urmează adoptării. „O obligație vestimentară cu implicații financiare pentru familii, intrată în vigoare în cursul anului școlar, ar produce tocmai instabilitatea pe care legea de bază a urmărit să o prevină”, notează Guvernul. Documentul observă și că proiectul nu are reguli de tranziție pentru anul școlar în curs.

Senatul a adoptat proiectul pe 21 septembrie, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri, după ce amenzile din forma inițială au fost scoase. Bogdan Trif a spus atunci că legea „elimină în mare măsură bullying-ul în școli” și că familiile cu venituri mici vor fi ajutate. Detalii despre votul din Senat și declarațiile deputatului sibian, dar și rezumatul proiectului legislativ, găsiți în arhiva Ora de Sibiu.

Pe 28 septembrie, Consiliul Național al Elevilor i-a chemat pe elevi să vină la școală îmbrăcați în negru, sub mesajul „Educația nu se repară la croitorie”. Reprezentanții elevilor au reclamat că nu au fost consultați. Despre protestul elevilor îmbrăcați în negru am scris atunci.

Proiectul se află acum la Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt. Proiectul e în comisii, cu Comisia pentru învățământ în fond, iar decizia finală o ia plenul. Punctul de vedere al Guvernului este consultativ: deputații pot adopta legea și fără sprijinul Executivului.

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