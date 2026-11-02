Halloween cu pumni la Sibiu: bătăi ca în filme la o petrecere, iar doi tineri au ajuns la spital / video foto

Petrecere de Halloween încheiată cu scandaluri și doi tineri transportați la spital, la Sibiu! Peste 1.500 de persoane au participat la evenimentul găzduit de un parc de distracții din Sibiu. Distracția a fost umbrită de două altercații, una în interiorul parcului de distracții, iar cealaltă în parcare. Dacă primul conflict ar fi pornit de la neînțelegeri mai vechi, al doilea ar fi avut un motiv incredibil: niște inele de vampiri!

Costumele înfricoșătoare, muzica și atmosfera de Halloween au atras peste 1.500 de petrecăreți in parcul de distractii unde distracția s-a prelungit până în dimineața zilei de 1 noiembrie. Numai că, pentru unii participanți, noaptea s-a încheiat cu pumni în loc de dans, iar pentru doi tineri, cu o vizită la spital.

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▶ Vezi pagina acestui video: Halloween cu pumni la Sibiu: bătăi ca în filme la o petrecere, iar doi tineri au ajuns la spital — VIDEO

Două bătăi în aceeași noapte. Inelele de vampiri ar fi aprins scandalul

Primul conflict ar fi izbucnit în interiorul parcului de distracții, între mai mulți participanți care, potrivit informațiilor obținute, ar fi avut neînțelegeri mai vechi. Tensiunile ar fi degenerat într-o altercație, fiind necesară intervenția personalului de pază.

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Un alt scandal s-a produs în parcarea complexului, între persoane diferite. De această dată, potrivit martorilor, totul ar fi pornit de la niște inele de vampiri, accesorii potrivite pentru o petrecere de Halloween, dar care ar fi devenit motiv de ceartă.

Disputa ar fi degenerat într-o bătaie în care doi tineri au fost agresați de mai mulți bărbați. Dacă vampirii au rămas doar în costume, pumnii au fost cât se poate de reali.

Poliția, alertată la ora 04:50. Doi tineri au ajuns la spital

Incidentul din parcare a ajuns în atenția oamenilor legii spre dimineață, când polițiștii au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui conflict între mai multe persoane.

,,La data de 1 noiembrie a.c., în jurul orei 04:50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui conflict între mai multe persoane, în parcarea unei societăți comerciale situate pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că doi tineri, în vârstă de 21 și 22 de ani, unul din localitatea Mândra, iar celălalt din municipiul Sibiu, ar fi fost agresați fizic de un grup de bărbați, în urma unui conflict spontan. Cei doi au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, ” au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Organizatori: „Am contractat serviciile unei firme specializate de pază și protecție”

Contactați pentru un punct de vedere, organizatorii petrecerii au explicat ce măsuri de securitate au fost luate pentru evenimentul la care au participat peste 1.500 de persoane.

„În calitate de organizatori ai evenimentului, declarăm că, pentru asigurarea ordinii și siguranței participanților, am contractat serviciile unei firme specializate de pază și protecție, responsabilă de supravegherea și gestionarea eventualelor incidente pe durata desfășurării evenimentului.

În acest sens, menționăm că personalul firmei de pază a intervenit în momentul în care a considerat necesar, în urma unei altercații izbucnite între câțiva tineri participanți la eveniment”, au transmis aceștia.

Organizatorii susțin că nu au existat răniți

În răspunsul oferit, organizatorii au descris incidentul drept unul izolat și au subliniat că atmosfera generală a petrecerii nu ar fi fost afectată.

„Precizăm că, din informațiile de care dispunem, în urma acestui incident nu au existat victime și nu au fost raportate persoane rănite.

Totodată, dorim să subliniem că, în ansamblu, evenimentul s-a desfășurat în condiții foarte bune, fiind un real succes, participanții bucurându-se de atmosfera creată și de activitățile organizate. Incidentul menționat a fost unul izolat și nu a afectat desfășurarea generală a evenimentului sau buna dispoziție a participanților.

Organizatorii au depus toate eforturile necesare pentru asigurarea unui eveniment sigur și plăcut pentru toți cei prezenți”, se mai arată în răspunsul transmis de organizatori.

În punctul de vedere transmis nu se precizează dacă este vorba despre conflictul din interiorul parcului sau despre cel din parcare. În cazul celui din urmă, Poliția Sibiu confirmă că doi tineri au fost agresați și transportați la spital.

Victimele au depus plângeri. Polițiștii îi caută pe cei implicați

Pentru cei doi tineri, de 21 și 22 de ani, incidentul din noaptea de Halloween a avut urmări și după încheierea petrecerii.

,,În data de 2 noiembrie a.c., cei doi tineri s-au prezentat la sediul Poliției Municipiului Sibiu, unde au depus plângeri scrise cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul și dispunerii măsurilor legale care se impun,” au mai transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

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