Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, luni noaptea, pe DN 1, în zona Hula Bradului. Doi ocupanți ai mașinii, un tânăr de 21 de ani și o minoră de 16 ani, au fost transportați la spital.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și o autospecială de stingere, iar polițiștii rutieri au efectuat cercetări.

„Două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și o autospecială de stingere au intervenit de urgență pe DN 1, în zona Hula Bradului, la un accident rutier. Două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului: este vorba despre o minoră în vârstă de 16 ani, care a suferit un traumatism abdominal acut și este transportată la CPU Luther, și un bărbat policontuzionat, care este transportat la UPU Sibiu”, a transmis ISU Sibiu.

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Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs la kilometrul 290+800 de metri, pe direcția Sibiu – Brașov.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare Sibiu – Brașov, un tânăr, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-ar fi răsturnat cu autoturismul în afara părții carosabile”, a transmis IPJ Sibiu.

Conducătorul auto și pasagera din autoturism, o minoră de 16 ani, domiciliată în Porumbacu de Sus, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale.

Traficul se desfășoară fără probleme majore.

Revenim cu detalii!

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