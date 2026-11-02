Iliana Iotova, președinta în exercițiu a Bulgariei, considerată adeptă a dialogului cu Moscova, a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale de duminică, 1 noiembrie, și devine prima femeie aleasă în funcția de șef al statului bulgar. Contracandidatul său, fostul premier interimar Andrei Ghiurov, și-a recunoscut înfrângerea încă de duminică seară.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Bulgariei, la 99,95% din procesele-verbale prelucrate, tandemul Iliana Iotova – Kiril Vălcev a obținut 57,58% din voturi (1.093.564), iar Andrei Ghiurov și Gheorghi Kandev au strâns 39,47% (749.543). Opțiunea „Nu susțin pe nimeni” a fost aleasă de 2,95% dintre votanți. Purtătoarea de cuvânt a CEC, Stoianka Balova, a anunțat că rezultatele finale vor fi disponibile cel târziu miercuri.

Prezența a fost scăzută: până la ora 16:00 votaseră 19,33% dintre cei peste 6,6 milioane de alegători înscriși, conform CEC, iar Radio Bulgaria estimează prezența finală la aproximativ 27%.

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Ghiurov: „Așa au votat cetățenii bulgari”

Ghiurov, susținut de opoziția proeuropeană, a spus că nu se aștepta la o diferență atât de mare, dar că acceptă rezultatul: „Așa au votat cetățenii bulgari”, relatează Digi24. Primele cuvinte ale Ilianei Iotova după anunțarea rezultatelor i-au fost adresate premierului Rumen Radev: „Domnule Radev, nu aș fi reușit fără dumneavoastră.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe X: „De la securitate și apărare la competitivitatea și independența noastră energetică, aștept cu interes să continuăm munca împreună. Pentru o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”, potrivit RTÉ.

Aliata premierului Radev, criticat pentru declarațiile despre România

Fostă vicepreședintă, Iotova a preluat șefia statului în ianuarie 2026, după ce Rumen Radev a demisionat pentru a candida la alegerile parlamentare. Partidul acestuia, Bulgaria Progresistă, a câștigat scrutinul anticipat din aprilie, iar Radev a devenit prim-ministru, notează Mediafax. Iotova a candidat cu sprijinul premierului, a pledat pentru menținerea dialogului cu Moscova și s-a opus ajutorului pentru Ucraina. În primul tur, din 25 octombrie, ea obținuse 34,7%, față de 31,9% pentru Ghiurov, potrivit Agerpres.

Votul a avut loc după scandalul provocat de premierul Rumen Radev, care a sugerat că poziția României față de Rusia a contribuit la noi atacuri asupra navelor din Marea Neagră. Afirmațiile au fost criticate de politicieni și jurnaliști bulgari, iar sute de bulgari le-au transmis românilor mesaje de scuze.

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