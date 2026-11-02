Pe scurt: Dansatorii sibieni pregătesc provocări coregrafice și momente inedite pentru aniversarea lui Paul Surugiu-Fuego, într-un spectacol care reunește două ansambluri folclorice.

Junii Sibiului vor urca miercuri, 4 noiembrie 2026, pe scena Sălii Palatului din București, în cadrul spectacolului aniversar „FUEGO – 50”, alături de Paul Surugiu-Fuego.

Participarea a fost anunțată de Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului, într-o postare pe Facebook.

Pentru spectacolul aniversar „FUEGO – 50”, ansamblul sibian pregătește dansuri, provocări coregrafice și momente inedite. Reprezentanții Junilor anunță că publicul îi va vedea într-o ipostază artistică aparte.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Alături de dansatorii sibieni și de Paul Surugiu-Fuego, pe scena de la Sala Palatului vor urca membrii Ansamblului Folcloric „Transilvania” din Baia Mare. Programul va reuni astfel două ansambluri folclorice, într-un spectacol de dans și muzică dedicat aniversării artistului.

În mesajul transmis, Junii Sibiului îl felicită pe Paul Surugiu-Fuego pentru vârsta aniversată și pentru carieră, numindu-l „prietenul nostru drag”.

Activitatea CJCPCP „Cindrelul-Junii” Sibiu este susținută prin finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Comentarii