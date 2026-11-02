Pe scurt:
Dansatorii sibieni pregătesc provocări coregrafice și momente inedite pentru aniversarea lui Paul Surugiu-Fuego, într-un spectacol care reunește două ansambluri folclorice.
Junii Sibiului vor urca miercuri, 4 noiembrie 2026, pe scena Sălii Palatului din București, în cadrul spectacolului aniversar „FUEGO – 50”, alături de Paul Surugiu-Fuego.
Participarea a fost anunțată de Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului, într-o postare pe Facebook.
Pentru spectacolul aniversar „FUEGO – 50”, ansamblul sibian pregătește dansuri, provocări coregrafice și momente inedite. Reprezentanții Junilor anunță că publicul îi va vedea într-o ipostază artistică aparte.
Alături de dansatorii sibieni și de Paul Surugiu-Fuego, pe scena de la Sala Palatului vor urca membrii Ansamblului Folcloric „Transilvania” din Baia Mare. Programul va reuni astfel două ansambluri folclorice, într-un spectacol de dans și muzică dedicat aniversării artistului.
În mesajul transmis, Junii Sibiului îl felicită pe Paul Surugiu-Fuego pentru vârsta aniversată și pentru carieră, numindu-l „prietenul nostru drag”.
Activitatea CJCPCP „Cindrelul-Junii” Sibiu este susținută prin finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.
Comentarii
Ultima oră
- Cât trebuie să împrumute un sibian pentru o locuință: media creditului ipotecar se apropie de 84.000 de euro acum 6 minute
- Noul Prefect al Sibiului despre exploatarea de magneziu de la Rășinari. Florian Giubega: „Mă voi implica” / video acum 12 minute
- Concerte de pian pentru bebeluși la Sibiu: locurile sunt limitate acum 29 de minute
- Risc de viituri și inundații până luni: hidrologii au emis avertizări și pentru județul Sibiu acum 41 de minute
- Noul Prefect al județului Sibiu a depus jurământul: Florin Giubega a transmis un mesaj public oficialităților participante la festivitate / video foto acum 44 de minute