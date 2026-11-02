Pe scurt: ATV-ul condus de minoră nu era înmatriculat, iar bărbatul oprit în Mândra avea dreptul de a conduce suspendat. Ambele controale au avut loc pe străzi cu numele Bisericii.

Polițiștii sibieni au depistat, în Brateiu și Mândra, două persoane care conduceau vehicule pe drumurile publice fără să aibă acest drept, potrivit IPJ Sibiu.

Este vorba despre o fată de 13 ani, aflată pe un ATV, și un bărbat de 29 de ani, care conducea un autoturism.

Primul caz a fost înregistrat vineri, 30 octombrie 2026, în jurul orei 18:30. Polițiștii rutieri au oprit pe strada Bisericii din Brateiu un ATV condus de o fată de 13 ani, din localitate.

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În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că minora nu avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodată, ATV-ul nu era înmatriculat.

Al doilea caz a fost depistat duminică, 1 noiembrie 2026, în jurul orei 18:00, în Mândra. Un localnic în vârstă de 29 de ani conducea un autoturism pe strada Bisericii, spre DJ 107 B, când a fost tras pe dreapta de polițiștii rutieri.

Verificările au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Și în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

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