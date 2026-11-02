Pe scurt: 84% dintre liceeni folosesc inteligența artificială pentru școală cel puțin săptămânal, dar aproape jumătate nu verifică informațiile primite. Noul opțional vine și cu o întrebare din partea profesorilor: cine îl va preda?

Liceele din România vor putea introduce, din anul școlar 2027–2028, un opțional despre inteligența artificială, aprobat de Ministerul Educației. Inițiativa aparține unui ONG fondat de o companie românească de tehnologie, potrivit Știrile ProTV.

Printre lucrurile pe care le vor învăța elevii se numără identificarea fotografiilor, filmărilor și informațiilor false. Pentru implementarea cursului, profesorii vor avea acces gratuit la materiale didactice: suport de curs, planuri de lecție, prezentări, fișe de lucru și teste de evaluare.

Elevele văd utilitatea cursului, iar școlile trebuie să convingă și părinții

Unele eleve consideră că folosirea deja răspândită a inteligenței artificiale este un motiv pentru a învăța la școală cum să o utilizeze.

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„Având în vedere faptul că deja se folosește destul de mult, eu zic că ar trebui să învățăm și cum să-l folosim astfel încât să fie benefic pentru noi”, a spus o elevă.

O altă elevă a explicat că apelează la această tehnologie atunci când are întrebări: „Eu consider că ar fi de ajutor pentru majoritatea elevilor. De multe ori, când nu am răspuns la întrebări o folosesc”.

Valentin Bucur, de la ISJ Brașov, a vorbit despre introducerea cursului în oferta școlilor:

„Va trebui să convingem atât elevii, cât și părinții, și nu cred că va fi greu, să utilizeze aceste noi tehnologii și să introducă acest opțional în viitorul curriculum la decizia școlii”.

Un profesor avertizează că lipsesc cadrele calificate pentru noua materie

Potrivit studiilor citate în material, 84% dintre liceeni folosesc inteligența artificială pentru școală cel puțin o dată pe săptămână. Aproape jumătate dintre ei preiau însă informațiile fără să le verifice, o problemă pe care noul opțional ar putea să o abordeze.

Profesorul Cătălin Ciupală are rezerve privind personalul care va preda materia, dar și înțelegerea de către elevi a implicațiilor folosirii acestei tehnologii.

„Am câteva rezerve, rezerve legate de cine o să predea această materie. Există o lipsă de profesori calificați. Copiii încă nu sunt foarte bine dezvoltați în a înțelege conceptele filosofice și psihologice ale utilizării AI-ului”, a declarat profesorul.

Ministerul Educației a aprobat și un nou curs opțional despre sustenabilitate. În cadrul acestuia, elevii vor învăța despre schimbările climatice, reducerea risipei alimentare, energia regenerabilă și economia circulară.

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