Pe scurt: Găsită într-o locuință adâncită, alături de două schelete și obiecte din obsidian și silex, masca păstrează indicii despre ritualurile comunităților neolitice de la Cristian.

O mască miniaturală din neoliticul timpuriu, descoperită în anul 2012 în situl arheologic de la Cristian, județul Sibiu, este exponatul lunii noiembrie la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger”.

Instituția a anunțat prezentarea piesei luni, 2 noiembrie 2026, pe pagina sa de Facebook, potrivit AGERPRES.

Piesa este un fragment antropomorf desprins de pe suprafața unui vas de cult. Ea provine din situl Cristian I, unde arheologii au identificat vestigii atribuite culturii Starcevo-Criș, considerate dovezi ale celei mai vechi așezări neolitice descoperite pe teritoriul României.

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Masca a fost găsită în timpul cercetărilor arheologice desfășurate în anul 2012 pe traseul autostrăzii Sibiu– Deva. Descoperirea a fost făcută într-o locuință adâncită, în care se aflau și două schelete.

În aceeași locuință, arheologii au mai găsit urme de ocru, fragmente ceramice, obiecte din obsidian și silex, precum și resturi osoase de animale.

Potrivit specialiștilor, masca ar fi fost fragmentată intenționat, într-un ritual practicat încă din perioada neoliticului timpuriu. Interpretarea leagă desprinderea fragmentului de păstrarea amintirii personajului reprezentat pe vas.

„Aceasta provine din decuparea de pe gâtul cilindric al unui vas de cult, obicei frecvent în Europa de Sud-Est și Orient în perioada neoliticului timpuriu, așezat în legătură cu nevoia păstrării amintirii personajului portretizat”, au explicat reprezentanții muzeului sibian.

Descoperirea oferă informații despre credințele și practicile ritualice ale comunităților care au trăit pe teritoriul actualului județ Sibiu în urmă cu mai multe milenii.

Masca miniaturală poate fi văzută pe parcursul lunii noiembrie 2026 la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu, în cadrul programului „Exponatul lunii”.

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