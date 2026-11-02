Pe scurt: Mașina găsită în rigolă, pe sensul Sibiu–Brașov, a dus la un dosar penal pentru trei infracțiuni. Un tânăr de 28 de ani a reclamat că autoturismul îi fusese luat din fața porții.

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Avrig, a fost reținut duminică, 1 noiembrie 2026, după ce ar fi condus fără permis o mașină radiată din circulație, reclamată ca furată.

Polițiștii din Avrig au observat mașina în jurul orei 01:30, în rigola de pe DN1, pe sensul Sibiu–Brașov. În urma verificărilor, au constatat că autoturismul era radiat din circulație.

Din cercetări și din probele administrate a reieșit că la volan s-ar fi aflat bărbatul de 33 de ani. Acesta nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

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Totodată, un tânăr în vârstă de 28 de ani s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Avrig și a depus o reclamație scrisă. El a sesizat că mașina i-ar fi fost sustrasă din fața porții locuinței.

După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 33 de ani.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din Avrig, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig. Dosarul penal vizează infracțiunile de furt în scop de folosință, punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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