Muzeul ASTRA a dus România la Paris: doi directori au străbătut Europa cu camioneta și și-au montat singuri standul / foto

Pe scurt:
Muzeul ASTRA din Sibiu a fost singura instituție din România prezentă la Salonul Internațional al Patrimoniului Cultural de la Paris. Participarea a fost susținută printr-o sponsorizare privată, iar muzeul a promovat ceramica tradițională de Horezu.
Muzeul ASTRA din Sibiu a fost singura instituție din România prezentă la Salonul Internațional al Patrimoniului Cultural de la Paris, eveniment care a reunit peste 20.000 de vizitatori. Directorul general al muzeului, Ciprian Ștefan, a anunțat participarea într-o postare pe Facebook, luni, 2 noiembrie 2026, potrivit AGERPRES.
Salonul s-a desfășurat în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Carrousel du Louvre din Paris, Franța. Ciprian Ștefan a evidențiat eforturile echipei muzeului pentru participarea la evenimentul european dedicat patrimoniului cultural.
„Muzeul ASTRA face istorie la Paris! Suntem singura instituție din România prezentă la Salonul Internațional de Patrimoniu de la Paris – fără îndoială, cel mai prestigios eveniment de profil din Europa și printre primele din lume”, a transmis directorul general.
Doi directori au călătorit trei zile cu camioneta și au amenajat standul
Participarea muzeului sibian a fost posibilă cu sprijinul unei sponsorizări private. Ciprian Ștefan a legat prezența la salon de rolul pe care sectorul cultural îl are în promovarea imaginii României în străinătate.
„Am mers acolo cu sprijinul unei sponsorizări private, dar mai ales mânați de dorința de a reconfirma un adevăr incontestabil: sectorul cultural este cel mai bun ambasador extern al României!”, a afirmat acesta.
Directorul general a relatat că doi directori ai muzeului au făcut drumul până la Paris cu o camionetă, într-o călătorie de trei zile. La destinație, aceștia au descărcat materialele și au amenajat personal standul expozițional.
„Faptul că echipa a călătorit 3 zile cu camioneta peste Europa, că au descărcat cu mâinile lor și au construit un stand demn de prestigiul Salonului și al Muzeului ASTRA, că au mâncat în mașină pe drum… da, vorbim aici despre cei doi directori ai noștri!”, a scris Ciprian Ștefan.
Proiectul „Soarele din farfurie” a prezentat ceramica de Horezu la Paris
La ediția din 2026 a Salonului Internațional al Patrimoniului Cultural, Muzeul ASTRA a promovat ceramica tradițională de Horezu, inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. Prezentarea a fost realizată prin intermediul proiectului expozițional „Soarele din farfurie”.
Conform unei informări publicate pe pagina oficială de Facebook a muzeului, evenimentul s-a încheiat duminică, 1 noiembrie 2026. Salonul a înregistrat peste 20.000 de vizitatori, între care specialiști din domeniile culturii, educației și turismului.
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