Șoferii care circulă frecvent pe strada Alămorului din Ocna Sibiului sunt nemulțumiți de starea drumului, rămas cu denivelări în urma lucrărilor de înlocuire a conductei de gaz. Reabilitarea străzii nu a fost încă finalizată, iar conducătorii auto spun că sunt nevoiți să circule cu dificultate și că au ajuns inclusiv să își strice anvelopele din cauza carosabilului.

Lucrările nefinalizate de pe strada Alămorului îi afectează în special pe cei care fac naveta pe ruta Ocna Sibiului – Topârcea. Un șofer care parcurge zilnic acest traseu susține că și-a deteriorat două cauciucuri din cauza stării drumului și cere autorităților să intervină.

Fac zilnic naveta pe drumul spre Topârcea și mi-am tăiat cauciucurile. Ne stricăm mașinile degeaba! Strada Alămorului este o stradă cu lucrări neterminate, iar când cobori de la Topârcea spre Ocna Sibiului și se întâlnesc două mașini, una trebuie să urce pe șanț. Am stricat două cauciucuri. Li s-a terminat bugetul sau așa e modelul?”, a transmis șoferul nemulțumit.

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▶ Vezi pagina acestui video: Nemulțumiri după lucrările de pe o stradă din Ocna Sibiului: un navetist spune că și-a distrus două cauciucuri — VIDEO

Primarul din Ocna Sibiului: „Se circulă în condiții de reabilitare”

De cealaltă parte, primarul orașului Ocna Sibiului, George Claudiu Petrescu, explică faptul că lucrările nu au fost abandonate, ci se află în etapa finală. Potrivit acestuia, intervenția a presupus înlocuirea conductei de gaz, iar asfaltarea nu poate fi realizată până la finalizarea verificărilor tehnice și obținerea avizelor necesare.

Edilul spune că șanțul a fost astupat, rețeaua a fost reabilitată, însă constructorul trebuie să efectueze probele de presiune și să obțină aprobarea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). Abia după validarea acestor verificări poate fi turnat stratul final de asfalt.

„S-a schimbat conducta de gaz, iar toți sunt foarte nerăbdători. Mai lipsește doar stratul de asfalt. Șanțul este astupat, rețeaua este reabilitată, însă mai trebuie efectuate probele de presiune. Acestea nu sunt în responsabilitatea noastră. Constructorul trebuie să obțină aprobarea de la ISC. Doar după ce probele sunt validate vom putea turna stratul de asfalt, astfel încât să nu fim nevoiți să asfaltăm de două ori”, a declarat George Claudiu Petrescu, primarul orașului Ocna Sibiului.

Acesta a precizat că circulația nu este oprită, însă se desfășoară în condiții de șantier. Totodată, edilul a estimat că asfaltarea ar putea fi realizată în cursul acestei săptămâni sau cel târziu până la jumătatea lunii noiembrie. „Circulația nu este oprită, însă se desfășoară în condiții de reabilitare. Constructorul urmează să primească aprobarea în perioada următoare. Sperăm ca săptămâna aceasta sau cel târziu săptămâna viitoare să fie așternut stratul de asfalt de uzură. Cetățeanul are dreptul să își exprime opinia, iar noi o respectăm”, a mai declarat primarul.

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