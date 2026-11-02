Pe scurt: ANM estimează pentru Transilvania nopți geroase între 6 și 9 noiembrie, cu minime de -3...-1 grade, maxime de 8...12 grade și ploi după 10 noiembrie. La munte, minimele coboară la -4 grade.

Nopțile vor deveni geroase în Transilvania, regiunea din care face parte și județul Sibiu, între 6 și 9 noiembrie, cu minime medii de -3…-1 grade. Estimarea face parte din prognoza pe două săptămâni publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 2–15 noiembrie.

Răcirea vine după un început de lună deja rece: noiembrie a început cu frig în toată țara, iar la munte a nins deja.

Temperaturile în Transilvania

Potrivit ANM, în primele zile din interval media temperaturilor maxime va fi de 10…12 grade. Între 5 și 7 noiembrie, de joi până sâmbătă, maximele scad ușor, la 8…9 grade, apoi revin la valori în jurul a 10 grade până la jumătatea lunii.

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Meteorologii nu estimează variații semnificative ale temperaturilor de zi pe tot intervalul. Schimbarea se vede noaptea: în primele nopți, sub un cer mai mult noros, minimele medii se mențin la 4…5 grade, apoi coboară la -3…-1 grade între 6 și 9 noiembrie. În a doua săptămână, minimele caracteristice vor fi de 0…2 grade.

Când plouă

Pentru Transilvania sunt estimate ploi slabe la începutul intervalului, pe 2 și 3 noiembrie. Probabilitatea ca alte ploi să apară crește după 10 noiembrie.

Ploile din primele zile vin după ce hidrologii au emis avertizări de viituri și inundații și pentru județul Sibiu.

La munte: până la -4 grade

În zona montană, media regională a temperaturilor maxime se va situa între 2 și 5 grade pe tot intervalul. Cea mai rece perioadă va fi între 4 și 7 noiembrie, când minimele vor coborî la -4 grade, mediat regional. Până pe 4 noiembrie, media minimelor va fi de 0 grade, iar între 8 și 15 noiembrie, de -2 grade.

Precipitațiile, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, sunt mai probabile între 2 și 5 noiembrie, când local se pot acumula cantități mai mari de apă, și din nou după 9 noiembrie. La sfârșitul lui octombrie, meteorologii au emis cod galben de ninsori pentru zona montană a Sibiului.

Cum se face estimarea

Prognoza ANM pe două săptămâni nu este o prognoză zilnică pentru un oraș anume. Ea folosește modelele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), cu temperaturi maxime și minime mediate pe regiuni și adaptate local prin modele statistice, și indică perioadele cu cea mai mare probabilitate de precipitații.

Documentul complet poate fi consultat pe site-ul ANM.

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