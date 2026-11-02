Florian Giubega a preluat luni, 2 octombrie, funcția de prefect al județului Sibiu, în cadrul unei ceremonii la care au participat reprezentanți ai administrației publice locale și ai instituțiilor din județ. Printre cei prezenți s-au numărat primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, dar și mai mulți primari ai comunelor și localităților din județ.

În primul său discurs în calitate de prefect, Florian Giubega a vorbit despre responsabilitatea funcției și despre necesitatea unei administrații mai apropiate de cetățeni. Acesta a promis o colaborare mai eficientă și transparentă cu instituțiile publice și a subliniat că își dorește să fie prezent în comunitate.

„Preiau această funcție onorabilă, cu credință în Dumnezeu, cu responsabilitate și mai ales cu convingerea că administrația publică trebuie să fie mai apropiată de cetățean. Vă mulțumesc frumos pentru buna colaborare pe care am avut-o atâta timp cât am ocupat funcția de subprefect și vă asigur pe toți de o mai bună colaborare, mai eficientă și transparentă”, a declarat noul prefect.

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Giubega a precizat că nu vine cu promisiuni spectaculoase, dar că își propune să fie implicat în problemele comunității și să sprijine cetățenii. „Atâta timp cât voi ocupa această funcție onorantă, nu vin cu promisiuni spectaculoase. Însă vă asigur că voi fi un prefect implicat în comunitatea noastră, în sprijinul cetățeanului și în buna noastră colaborare. Instituția Prefectului trebuie să fie legătura dintre instituțiile centrale, administrația publică locală, mediul economic și, cel mai important, cetățeanul”, a mai spus acesta.

Noul prefect a adăugat că va urmări îmbunătățirea comunicării dintre instituții și că intenționează să fie prezent constant în teren. „Vă asigur că voi fi un prefect care va încerca să îmbunătățească comunicarea interinstituțională, să fie implicat constant în teren și ușa mea va fi deschisă”, a transmis Florian Giubega.

Florian Giubega a mai ocupat o funcție de conducere în Prefectura Sibiu

Numirea în funcția de prefect nu reprezintă prima experiență a lui Florian Giubega în conducerea instituției. Acesta a ocupat funcția de subprefect al județului Sibiu începând din octombrie 2024 și până în aprilie 2026.

Pe 28 aprilie 2026, Giubega și-a dat demisia din funcția de subprefect, declarând că rămâne deschis dialogului și implicat. O zi mai târziu, Guvernul l-a eliberat oficial din funcție prin Hotărârea nr. 324 din 29 aprilie 2026.

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