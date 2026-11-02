Noul prefect al județului Sibiu anunță schimbări radicale în instituție: “Va fi o nouă abordare” / video

Florian Giubega anunță o nouă abordare la Prefectura Sibiu, după preluarea funcției de prefect al județului. Deschiderea instituției către cetățeni, îmbunătățirea relației cu celelalte instituții publice și eficientizarea activității sunt câteva dintre direcțiile pe care noul prefect spune că le va urmări în perioada următoare.

Declarațiile au fost făcute luni, 2 noiembrie, la finalul ceremoniei de învestire, în cadrul unei scurte conferințe de presă. Întrebat ce schimbări are în vedere și care sunt prioritățile sale, Florian Giubega a spus că nu se așteaptă ca lucrurile să se schimbe peste noapte, urmând să analizeze situația din instituție și să discute cu angajații.

„Evident, nu se vor putea schimba lucrurile peste noapte. Dar am venit cu o abordare deschisă, așa cum am spus-o, care va veni în sprijinul cetățeanului”, a declarat noul prefect.

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Acesta a precizat că experiența anterioară în funcția de subprefect îi oferă o imagine asupra colectivului și a modului de funcționare a instituției. Înainte de a anunța măsuri concrete, Giubega vrea să organizeze discuții și ședințe cu angajații Prefecturii.

„Va urma o analiză, vor urma niște discuții. În calitate de subprefect, am avut ocazia să-i cunosc pe colegi. Cu siguranță vom avea niște ședințe în orele care urmează și mâine și categoric vom îmbunătăți și eficientiza această colaborare. Avem colegi cu experiență”, a explicat Florian Giubega.

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„Prioritatea mea va fi de a deschide Instituția Prefectului”

Întrebat care este principala schimbare pe care dorește să o aducă, noul prefect a oferit un răspuns scurt și direct: deschiderea instituției către cetățeni. „Prioritatea mea va fi de a deschide Instituția Prefectului, punct”, a afirmat acesta.

Giubega a revenit asupra ideii și a precizat că își dorește o relație mai bună atât cu cetățenii, cât și cu instituțiile publice din județ.

„Va fi o nouă abordare, o abordare deschisă. Ușa Instituției Prefectului va fi deschisă și, evident, îmbunătățită relația interinstituțională la nivelul județului Sibiu”, a transmis prefectul.

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Respectul față de cetățean, una dintre schimbările anunțate

Florian Giubega a explicat și ce consideră că trebuie schimbat în relația dintre instituțiile publice și oamenii care le trec pragul. În opinia sa, cetățeanul trebuie tratat cu respect, iar problemele cu care acesta se prezintă la o instituție trebuie privite dincolo de simpla rezolvare a unor documente sau solicitări administrative.

„Cred cu tărie că cetățeanul are nevoie să fie respectat atunci când calcă pragul unei instituții publice. Vine să-și rezolve o problemă. În spatele acestei probleme este un om, este o familie, este o comunitate. Iar reprezentanții instituțiilor publice trebuie să conștientizeze acest lucru, să eficientizeze și să respecte cu tărie ceea ce dorește cetățeanul. Mă voi asigura, în baza legii, că acest lucru va fi respectat”, a declarat Florian Giubega.

De ce a plecat Florian Giubega din Prefectură și de ce a revenit

În cadrul conferinței de presă, noul prefect a fost întrebat și despre plecarea sa din funcția de subprefect, în aprilie 2026, precum și despre motivele pentru care a acceptat acum să revină în conducerea instituției.

Giubega a explicat că schimbările din conducerea Prefecturii sunt legate de configurația politică de la nivel guvernamental, Instituția Prefectului fiind reprezentantul Guvernului în teritoriu.

„Am plecat atunci pentru că, așa cum am spus-o, Instituția Prefectului este reprezentantul Guvernului în teritoriu. În funcție de partidele care sunt la guvernare, se stabilesc și reprezentanții instituțiilor publice. Așadar, aceasta fiind situația de astăzi, ocup această funcție onorabilă, care va avea un scop implicit: cetățeanul”, a declarat Florian Giubega.

Noul prefect nu a anunțat, deocamdată, măsuri administrative concrete sau modificări în structura și activitatea instituției. Primele sale demersuri vor viza analiza situației existente și discuțiile cu angajații, în timp ce obiectivul declarat este transformarea Prefecturii Sibiu într-o instituție mai deschisă și mai apropiată de cetățeni.

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