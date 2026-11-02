Exploatarea de magneziu de la Valea Dobrei, din comuna Rășinari, a fost unul dintre subiectele abordate de jurnaliști cu noul prefect al județului Sibiu, Florian Giubega, la finalul ceremoniei de învestire, care a avut loc luni, 2 noiembrie. Acesta a declarat că își dorește ca locuitorii comunei și sibienii să fie informați transparent cu privire la beneficiile și efectele unui astfel de proiect, însă a precizat că este prea devreme pentru a anunța o strategie concretă.

Întrebat dacă are o abordare sau un plan în legătură cu proiectul privind exploatarea de magneziu de la Rășinari și Valea Dobrei, mai ales în contextul referendumului programat în comună în weekendul următor, Florian Giubega a spus că nu poate oferi, deocamdată, un răspuns concret.

Noul prefect a subliniat însă că informarea corectă a populației este importantă și că locuitorii trebuie să cunoască atât beneficiile, cât și efectele pe care le-ar putea avea exploatarea. „N-aș putea să abordez încă acest subiect, dat fiind faptul că abia a fost depus jurământul. Este adevărat că mă interesează și m-a interesat transparentizarea publică. Cetățenii din Rășinari și, până la urmă, cetățenii județului Sibiu să fie informați în prealabil despre beneficiile și efectele pe care le poate aduce o astfel de exploatare”, a declarat Florian Giubega.

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▶ Vezi pagina acestui video: Noul Prefect al Sibiului despre exploatarea de magneziu de la Rășinari. Florian Giubega: „Mă voi implica” — VIDEO

Primarul din Rășinari nu a participat la ceremonia de învestire

Absența primarului comunei Rășinari de la ceremonia de învestire a fost un alt subiect adus în discuție de jurnaliști, în contextul controversei privind proiectul minier de la Valea Dobrei.

Întrebat dacă absența edilului ar putea avea legătură cu acest subiect, Florian Giubega a respins această posibilitate. Potrivit prefectului, primarul a primit invitația și l-a informat că nu poate participa din motive personale. „Nu vreau să consider acest lucru. Dânsul a primit invitația mea, dânsul mi-a și transmis că nu poate ajunge din motive personale, deci exclus să cred că este vorba despre așa ceva”, a explicat noul prefect.

Giubega promite că va duce în atenția Guvernului problemele sibienilor

Jurnaliștii l-au întrebat și dacă, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, consideră că are pârghii suplimentare pentru a transmite la București poziția locuitorilor din Rășinari, în condițiile în care se cere retragerea proiectului inițiat de o autoritate aflată în subordinea Guvernului.

Florian Giubega a afirmat că se va implica în limitele cadrului legal pentru a sprijini locuitorii județului Sibiu, inclusiv în cazul unor subiecte sensibile precum cel de la Rășinari.

„Evident, mă voi implica privind tot ceea ce înseamnă bază legală pentru a sprijini locuitorii județului Sibiu. În momentul de față nu pot da un răspuns, așa cum vă povesteam. Tocmai ce s-a finalizat depunerea jurământului, dar vă asigur că mă voi implica în orice subiect interesant și care are loc în județul nostru. Chiar dacă este sensibil sau nu. Acesta este rolul nostru, cel de asumare, cel de responsabilitate înspre cetățean”, a declarat prefectul.

Acesta a vorbit și despre modul în care își dorește să își exercite mandatul, anunțând că va avea o prezență mai activă în comunitățile din județ și că intenționează să viziteze constant toate unitățile administrativ-teritoriale.

„Cu tot respectul față de domnul prefect Mircea Crețu, care și-a încheiat de curând activitatea, și de foștii colegi subprefecți, a căror activitate o respect, eu vin cu o abordare, zic eu, poate mai deschisă. Îmi doresc să fiu și voi fi un prefect care va avea ușa deschisă și care va merge pe teren constant în toate UAT-urile noastre, pentru a verifica și pentru a lua pulsul comunității. Vă asigur de acest aspect”, a completat Florian Giubega.

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