Pe scurt: Prejudiciile cuantificate depășesc 15 milioane de lei, la care se adaugă 1,52 milioane de euro. Anchetatorii caută probe și bunuri care pot fi indisponibilizate pentru recuperarea pagubelor.

Operațiunea „JUPITER 6” a fost declanșată în dimineața zilei de luni, 2 noiembrie 2026, simultan în București și în mai multe județe din țară.

Polițiștii pun în aplicare 202 mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, potrivit informațiilor transmise de Poliția Română și citate de Mediafax.

În total, sunt desfășurate 39 de acțiuni operative, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

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Anchetele privesc mai multe categorii de infracțiuni, între care evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă calificată, înșelăciune, furt calificat și infracțiuni de fals.

Sunt investigate și fapte de violență în familie, viol săvârșit asupra unui minor, coruperea sexuală a minorilor, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale ori de natură sexuală între minori și rele tratamente aplicate minorului.

Alte dosare vizează infracțiuni la regimul jocurilor de noroc, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, braconaj, tăierea ilegală și furtul de arbori, abuz în serviciu, punerea în circulație a produselor contrafăcute și infracțiuni la regimul deșeurilor.

Prejudiciile cuantificate în cauzele instrumentate se ridică la 15.171.256 de lei și 1.520.000 de euro.

Anchetatorii caută probe și bunuri pentru recuperarea prejudiciilor

Potrivit autorităților, perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea documentelor contabile și financiar-fiscale, a înscrisurilor, dispozitivelor electronice și mediilor de stocare a datelor. Sunt căutate, de asemenea, arme și muniții deținute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice, bunuri provenite din activități infracționale și alte mijloace materiale de probă utile în dosare.

Anchetatorii urmăresc identificarea și indisponibilizarea bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, precum și instituirea unor măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor și garantarea reparării pagubelor.

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