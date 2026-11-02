Pe scurt: Automatele existente vor primi ecrane tactile și vor transmite datele către un server central. În paralel, achiziția altor 43 de aparate este blocată de o contestație din luna iulie.

Primăria Sibiu derulează o procedură de achiziție pentru modernizarea automatelor de parcare existente, astfel încât acestea să permită introducerea numărului de înmatriculare la cumpărarea tichetului și transmiterea datelor în timp real către un server central.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, modificările sunt necesare pentru introducerea unui sistem de verificare a plăților pentru parcările publice cu taxă.

„Intenționăm să implementăm un sistem care să faciliteze verificarea și controlul plăților efectuate pentru parcările publice cu taxă. Pentru aceasta, automatele de parcare trebuie să permită introducerea numărului de înmatriculare la achiziția tichetului de către șofer și transmiterea în timp real a datelor către un server de management. Prin această achiziție, vom moderniza automatele pentru introducerea acestei funcțiuni”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

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Plata parcării va putea fi verificată cu camere și dispozitive mobile

După implementare, verificarea plății parcării se va putea face prin recunoașterea numărului de înmatriculare. Sistemul va utiliza camere instalate pe mașini ale Poliției Locale sau dispozitive mobile cu recunoaștere LPR.

„Practic, odată implementat sistemul, cu ajutorul unor camere instalate pe mașini ale Poliției Locale sau a dispozitivelor mobile cu recunoaștere LPR se va putea verifica în timp real dacă s-a achitat taxa de parcare pentru acea mașină sau nu”, a precizat Astrid Fodor.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2025, despre sistemul de monitorizare digitală a plății parcărilor, prezentat de primarul Astrid Fodor în cadrul unei consultări publice organizate de municipalitate.

Automatele vor primi ecrane tactile, iar achiziția a 43 de aparate noi este contestată

Componentele prevăzute pentru modernizare includ un ecran tactil de minimum 7 inchi, cu protecție împotriva reflexiilor solare, acceptor de monede și bancnote și imprimante termice pentru tichete.

Firma contractată va monta noile componente și va efectua eventualele reparații necesare. Totodată, va aplica tratamente anticorozive și de etanșeizare pentru carcasele automatelor. În sarcina acesteia intră și instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a serverului central de management al sistemului.

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