Pe scurt: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 2 noiembrie 2026, că pensiile trebuie să crească în 2027, conform legii. El a precizat că indexările și aspectele legate de taxe vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 2 noiembrie 2026, că pensiile trebuie să crească în 2027, conform legii, iar partidul nu își propune majorarea taxelor. Declarațiile au fost făcute la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, potrivit AGERPRES.

Grindeanu a prezentat creșterea pensiilor drept obligatorie și a insistat: „Acest lucru trebuie să se întâmple”. El a precizat că discuțiile despre buget și taxe, inclusiv cele referitoare la eventuale taxe mai mari în 2027, vor avea loc odată cu aprobarea bugetului.

În privința pensiilor, președintele PSD a afirmat că obiectivul este aplicarea prevederilor legale: „Și, da, ne propunem să creștem, conform legii, pensiile”. Declarația sa leagă astfel indexarea pensiilor de prevederile care urmează să fie incluse în buget.

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Referitor la fiscalitate, Grindeanu a spus: „Da, ne propunem să nu avem taxe mărite”. El a susținut că poziția partidului privind menținerea taxelor a fost exprimată clar și în intervențiile sale anterioare.

Președintele PSD a precizat că detaliile privind aceste măsuri vor fi stabilite în cadrul discuțiilor bugetare: „Nu e loc de nuanțe, dar odată cu bugetul vor fi văzute aceste lucruri, aceste indexări se vor vedea în buget”.

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