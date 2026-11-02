În cadrul acțiunii JUPITER, polițiștii sibieni au efectuat, luni, 2 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în localitățile Avrig, Cârța și Scoreiu, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
În urma verificărilor, polițiștii au identificat o armă neletală de tir sportiv, cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, deținută ilegal, 2.350 de alice pentru acest tip de armă, precum și patru butelii cu CO2.
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„În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit o armă neletală de tir sportiv, cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, deținută fără drept, 2.350 de alice aferente armelor, precum și patru butelii cu CO2. Totodată, au fost identificate 363 de articole pirotehnice din categoria P1, de tip petarde. În acest context, cercetările penale au fost extinse și pentru săvârșirea infracțiunii de deținere a articolelor pirotehnice în mod ilegal. De asemenea, polițiștii au constatat faptul că un bărbat din comuna Cârța, județul Sibiu, ar fi păstrat în mod necorespunzător nouă arme de tip airsoft. Pentru această faptă urmează să fie aplicată o sancțiune contravențională de 501 lei”, a transmis IPJ Sibiu.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.
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