Pe scurt: Un studiu bazat pe 937 de relatări din 68 de localități reconstituie clima Transilvaniei din secolul al XVII-lea. Cercetătorii au identificat 55 de ierni extrem de aspre și efecte ale vremii asupra recoltelor, prețurilor alimentelor și sănătății populației.

Transilvania a fost afectată de 55 de ierni extrem de aspre în secolul al XVII-lea, potrivit unui studiu care a analizat sute de relatări istorice. Fenomenele meteorologice extreme au contribuit la recolte slabe, foamete, epidemii și scumpirea alimentelor, relatează Mediafax.

Timp de aproximativ cinci secole, începând cu anul 1300, Europa a traversat perioade de vreme neobișnuit de rece și condiții extreme, cunoscute împreună sub denumirea de „Mica Epocă Glaciară”. Transilvania a fost, de asemenea, afectată, însă informațiile despre severitatea condițiilor erau împrăștiate în registrele orașelor și ale bisericilor, în jurnalele de călătorie și în însemnările administrative și monahale.

Studiul, publicat în PLOS Climate, urmărește reconstituirea climei din secolul al XVII-lea, un interval deja cunoscut drept unul dintre cele mai reci ale Micii Epoci Glaciare. Pentru aceasta, cercetătorii au analizat sute de pagini vechi de secole.

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Cercetătorii au verificat 937 de relatări din 68 de localități

Echipa condusă de Ovidiu Răzvan Gaceu, de la Universitatea din Oradea, a colectat 937 de relatări scrise din 68 de localități din Transilvania. Informațiile au fost împărțite în mai multe categorii: mențiuni explicite despre vreme, indicii indirecte, precum întârzierea maturării recoltelor și înghețarea râurilor, dar și consecințe, cum ar fi recoltele distruse sau creșterile bruște ale prețurilor alimentelor.

Pentru a elimina informațiile potențial incorecte, fiecare relatare a fost evaluată de doi cercetători. Au fost păstrate doar evenimentele confirmate de mai multe surse, iar concluziile au fost comparate cu dovezi fizice provenite din gheața din peșteri și din inelele copacilor.

„Dovezile documentare istorice ilustrează nu numai apariția anomaliilor climatice, ci și modul în care comunitățile au perceput, au trăit și au reacționat la stresul de mediu”, a scris echipa.

Frigul și precipitațiile excesive au agravat lipsa alimentelor

Dintre cele 55 de ierni excepțional de aspre identificate în documente, 36 au avut loc între 1645 și 1700. Perioada nu a fost însă lipsită de contraste: locuitorii au avut parte, ocazional, și de veri toride sau de ierni blânde.

Precipitațiile excesive și alte condiții neobișnuit de umede au fost menționate mult mai des decât secetele, deși și acestea au fost înregistrate.

Extremele climatice au contribuit la recolte slabe, la creșterea prețurilor alimentelor și foamete, precum și la condiții care au favorizat răspândirea unor boli precum ciuma. Vremea aspră a agravat dificultățile populațiilor deja afectate de războaie și instabilitate politică.

Potrivit studiului, printre factorii care ar fi putut contribui la răcirea regională se numără activitatea solară scăzută, erupțiile vulcanice și schimbarea curenților de vânt. Cercetătorii nu au putut stabili însă în ce măsură a contribuit fiecare dintre acești factori la condițiile meteorologice din Transilvania.

„Anomaliile climatice ar trebui, așadar, înțelese ca factori de stres agravanți care ar putea intensifica aceste presiuni existente, mai degrabă decât ca singurele cauze ale foametei, epidemiilor sau perturbărilor sociale mai ample”, au precizat cercetătorii.

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