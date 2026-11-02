Pe scurt: De la mierea locală la produsele pentru cantine, drumul către instituțiile publice depinde și de livrări constante și reguli de achiziție. La Sibiu, producătorii și cumpărătorii au discutat inclusiv despre testarea unor colaborări-pilot.

Produsele din județul Sibiu ar putea ajunge mai ușor în meniurile școlilor, spitalelor, cantinelor și în sectorul de alimentație publică prin colaborări între producători, instituții și furnizori.

Soluțiile de aprovizionare și obstacolele întâmpinate de micii producători au fost discutate vineri, 30 octombrie 2026, la o întâlnire organizată de Consiliul Județean Sibiu și WWF-România, potrivit comunicatului transmis de Consiliul Județean Sibiu.

Evenimentul „De la fermă în instituții publice: cum cumpărăm mai multă hrană locală și sustenabilă în sectorul de alimentație publică?” s-a desfășurat la sediul Consiliului Județean. Au participat producători locali, reprezentanți ai instituțiilor publice, furnizori din HoReCa și specialiști din domeniul agroalimentar. Întâlnirea face parte dintr-un parteneriat dedicat susținerii producătorilor locali și dezvoltării unui sistem alimentar mai sustenabil.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Discuțiile au urmărit construirea unei legături mai bune între cei care produc și cei care cumpără, identificarea obstacolelor care limitează accesul micilor producători la aceste piețe și adaptarea relațiilor comerciale, a aprovizionării și a procedurilor de achiziție, cu respectarea legislației.

Cantitățile și continuitatea livrărilor sunt printre problemele discutate

Consiliul Județean Sibiu susține producătorii locali prin Piața Volantă Transilvania și „Piața la birou”, inițiative care facilitează vânzarea directă către consumatori. Instituția a derulat și proiecte europene precum EUREGA – Regiunile Gastronomice Europene. În cadrul acestuia, gastronomia a fost integrată în Strategia de dezvoltare a județului Sibiu, ca resursă pentru economie, turism, agricultură, educație și sănătate.

„Avem în județul Sibiu producători foarte buni, care muncesc pentru a ne oferi produse de calitate. Prin Piața Volantă Transilvania și Piața la birou, am creat oportunități prin care aceștia să ajungă direct la consumatori. Cred că putem face un pas mai departe și să identificăm soluții prin care produsele lor să ajungă și în școli, spitale, cantine sau în sectorul HoReCa. Știm că există provocări, de la cantitățile necesare și continuitatea livrărilor până la procedurile de achiziție. Tocmai de aceea, i-am invitat la aceeași masă pe cei care produc, pe cei care cumpără și pe cei care pot contribui la găsirea unor soluții. Ne dorim ca acest dialog să ducă la colaborări concrete”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Evenimentul de la Sibiu a demonstrat că există interes și deschidere pentru o colaborare mai strânsă între producători, instituții publice și sectorul de alimentație publică reprezentat de producători, HORECA si furnizorii de catering. WWF România susține soluții care facilitează accesul produselor locale și sustenabile în școli, spitale și alte instituții, contribuind astfel la dezvoltarea comunităților rurale, o alimentație mai sănătoasă și protejarea naturii”, a declarat Mihaela Frățilă, de la WWF-România.

Participanții au analizat achizițiile verzi și posibile colaborări-pilot

Una dintre temele întâlnirii a fost accesul producătorilor locali la achizițiile publice, inclusiv oportunitățile oferite de achizițiile publice verzi. Participanții au discutat dificultățile întâmpinate atât de instituții, cât și de producători: cantitățile solicitate, livrarea, continuitatea aprovizionării și respectarea cerințelor legale.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre un curs pentru funcționarii sibieni privind achiziția de alimente pentru instituții publice, organizat de WWF România, cu accent pe achizițiile publice verzi și integrarea produselor locale în alimentație.

Pe agenda întâlnirii din 30 octombrie s-au aflat și colaborarea dintre producătorii locali și furnizorii de catering pentru lanțuri de aprovizionare mai eficiente, nevoile consumatorilor și calitatea alimentației în instituțiile publice, inclusiv în școli. A fost discutată și posibilitatea unor inițiative-pilot care să testeze soluții de colaborare între producători și cumpărători.

Din cadrul Pieței Volante Transilvania au participat Maria Iuga din Tilișca, Ana-Maria Berindei din Rășinari, Natalia Sitcai de la In Pane Veritas și Mariana Miholcea, producător de miere. La întâlnire au fost prezenți și Roxana Mureșan, de la Punctul Gastronomic Local Michelsberger Haus Cisnădioara, precum și reprezentanți ai sectorului HoReCa, între care Horațiu Bujac, președintele Organizației Patronale HoReCa Sibiu, și Remus Mocanu.

Instituțiile cu atribuții în agricultură și siguranță alimentară au fost reprezentate de Felicia Toth, de la Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu, Flavius Octavian Flucuș, director executiv adjunct al DSVSA Sibiu, și Sonia Popa, de la Agenția Națională a Zonei Montane.

Din mediul academic au participat Romulus Iagăru, decanul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, prodecanul Anca Tulbure și alți membri ai facultății.

Galerie Foto

Comentarii