Pe scurt: Ministerul Transporturilor este indicat de liderul PSD drept unul dintre locurile unde se pot face comasări. Economiile ar urma să finanțeze politicile economice și sociale din 2027.

Reforma administrației centrale pregătită de Guvernul Niculescu ar urma să includă comasări de instituții din subordinea ministerelor și o abordare unitară a indemnizațiilor din consiliile de administrație.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat măsurile luni, 2 noiembrie 2026, după discuții cu miniștrii social-democrați din Guvern, potrivit Mediafax.

Liderii PSD au stabilit un termen de două săptămâni pentru centralizarea tuturor propunerilor de comasare. Sunt vizate instituții, agenții și companii ale statului, iar comasările instituțiilor din subordinea ministerelor se află pe lista de urgențe a social-democraților.

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Grindeanu a declarat, de la sediul PSD, că în ședința Biroului Permanent Național s-a decis ca „în două săptămâni să avem gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituții, agenții și companii ale statului”.

Grindeanu propune un plafon pentru indemnizațiile din consiliile de administrație

Președintele PSD susține că reforma este esențială pentru a aduce bani la bugetul de stat. Una dintre propunerile sale este ca indemnizația maximă a unui membru de CA să nu depășească salariul mediu pe economie. Măsura ar putea reduce veniturile unor membri ai consiliilor de administrație.

„Și tot până atunci – trebuie să fie o abordare unitară asupra nivelului indemnizațiilor din Consiliile de Administrație. Propunerea mea – pe care o voi înainta și domnului prim-ministru, este ca suma maximă pentru un membru de CA să nu depășească salariul mediu pe economie. Evident – vor fi excepții legate de companiile listate la bursă”, a spus liderul social-democraților.

Grindeanu a criticat și USR, susținând că foștii miniștri ai partidului ar fi triplat salariile membrilor pe care i-au numit în consiliile de administrație.

Ministerul Transporturilor este vizat pentru comasări de instituții

Din postura de fost ministru al Transporturilor, Grindeanu a indicat acest minister drept unul în subordinea căruia există mai multe instituții care pot fi comasate.

„Din experiența mea, vă spun că la Ministerul Transporturilor sunt foarte multe instituții care pot fi comasate fără probleme. Avem nevoie de această reformă reală, pentru a avea niște economii importante la buget prin care să finanțăm politicile economice și sociale pentru anul viitor”, a declarat președintele PSD, referindu-se la finanțarea politicilor din 2027.

Și Guvernul Bolojan, în perioada în care avea puteri depline, a încercat să contureze reforma administrației centrale și locale. Liderii celor patru partide de la putere nu au reușit însă să ajungă la un consens privind comasările.

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