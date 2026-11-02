Pe scurt: Lucrările din noiembrie aduc devieri de trafic, eliberarea unor locuri de parcare pentru autobuzele Tursib și închiderea unei parcări până în decembrie. Intervențiile depind de vreme și se vor desfășura doar în câteva zile din intervalele anunțate.

Mai multe străzi din Sibiu vor avea restricții de circulație pentru reparații ale carosabilului și intervenții la rețelele de utilități.

Pe bulevardul Victoriei, circulația va fi închisă complet între străzile Banatului și Andrei Șaguna în noaptea de marți, 3 noiembrie 2026, spre miercuri, 4 noiembrie 2026, între orele 22:00 și 06:00, potrivit Primăriei Sibiu.

Lucrările au fost avizate de Comisia pentru sistematizarea circulației, la solicitarea constructorilor. Intervențiile se vor desfășura în funcție de vreme, în câteva zile din perioadele aprobate, nu pe întreaga durată a acestora.

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Șoferilor li se cere să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră pe care constructorii au obligația să o instaleze.

Bulevardul Victoriei se asfaltează noaptea, iar traficul va fi deviat

Reparațiile de pe bulevardul Victoriei, între strada Banatului și strada Andrei Șaguna, sunt programate în intervalul luni, 2 noiembrie 2026 – miercuri, 4 noiembrie 2026, în funcție de condițiile meteo.

Primăria le execută prin contractul de întreținere și reparații ale străzilor. În aprilie 2026 a fost turnat un nou strat de asfalt între străzile Rennes și Banatului, iar continuarea lucrărilor este prevăzută în cele două săptămâni care încep la 2 noiembrie, după încheierea intervențiilor la piațeta de la Cercul Militar.

Frezarea carosabilului este programată în noaptea de luni, 2 noiembrie 2026, spre marți, 3 noiembrie 2026, între orele 21:00 și 06:00. Lucrările se vor face sub trafic, cu semnalizare, iar mașinile vor circula alternativ pe o singură bandă, dirijate de piloți de trafic.

În noaptea următoare, asfaltarea va impune închiderea totală a sectorului, între orele 22:00 și 06:00.

Traseul de deviere pornește de pe strada Dealului și continuă pe strada Transilvaniei – bulevardul Victoriei – strada Ilie Măcelariu – strada Emil Cioran – Piața Unirii.

Pe strada Ilie Măcelariu vor fi eliberate locurile de parcare de pe partea stângă, pentru a permite circulația autobuzelor Tursib.

Înlocuirea și repararea bordurilor deteriorate din zona stației de autobuz se vor face sub trafic, cu semnalizarea corespunzătoare.

Constructorul contractat de SC Apă Canal va repara carosabilul afectat de modernizarea rețelei proprii în următoarele zone:

Strada Rennes, la intersecția cu strada Zaharia Boiu: 2–30 noiembrie 2026;

Strada Valea Aurie, între străzile Iazului și Sibiel: 2–23 noiembrie 2026;

Șoseaua Alba Iulia, între străzile Turda și Livezii, inclusiv intersecția cu strada Turda: lucrările trebuie încheiate până la 23 noiembrie 2026;

Strada Rahovei, între Calea Cisnădiei și strada Plugarilor: constructorul va reface reparațiile neconforme și estimează finalizarea până la sfârșitul săptămânii 2–8 noiembrie 2026.

Primăria va executa și reparații în parcarea din spatele blocurilor de la intersecția Calea Cisnădiei cu bulevardul M. Viteazu. Lucrările sunt programate între 2 noiembrie și 2 decembrie 2026, perioadă în care parcarea va fi închisă.

Intervențiile la rețele aduc restricții pe străzile Papiu Ilarian, Olarilor și Flacăra

Pe strada Papiu Ilarian, între străzile Cetății și T. Popovici, lucrările se vor desfășura în mai multe etape, între 2 și 15 noiembrie 2026. Mai întâi se vor face săpături sub trafic pe sectoarele Tipografilor–Cetății și Tipografilor–T. Popovici.

Traversarea străzilor Tipografilor și Timotei Popovici cu conducta nouă va avea loc într-o zi de sâmbătă, între orele 08:00 și 12:00, cu restricționarea circulației pe strada Papiu Ilarian, între Tipografilor și Timotei Popovici. Suprafețele afectate vor fi refăcute joi, vineri și sâmbătă, în săptămâna următoare celei în care se finalizează lucrarea.

Pe străzile Carpenului, Pescarilor și Olarilor va fi înlocuită conducta de gaz, în intervalul 2–15 noiembrie 2026, în funcție de vreme.

Pe strada Olarilor, traficul va fi închis pe tronsonul în lucru. Pe celelalte două străzi, intervențiile se vor desfășura sub trafic.

Pe strada Săcel sunt prevăzute intervenții în trei puncte, pentru branșarea unor proprietăți private. În zonele respective, circulația va fi restrânsă la o singură bandă.

Branșamentul electric al Grădiniței nr. 15, de pe strada Gladiolelor, va fi modernizat prin lucrări programate între 2 și 15 noiembrie 2026, pe traseul strada C. Notarra – strada Gladiolelor.

Traversarea străzii Gladiolelor cu noile cabluri se va face sâmbăta, în două etape, cu devierea circulației de pe un sens pe celălalt, cu ajutorul piloților de trafic și al semnalizării. Pentru traversarea Aleii Tg. Cailor spre grădiniță, traficul va fi închis și deviat spre strada Daliei, tot cu ajutorul piloților de trafic.

Strada Flacăra va fi închisă pentru o zi din intervalul 1–15 noiembrie 2026, pentru realizarea branșamentului electric aerian al noii grădinițe de pe strada Podului. Traversarea cu cablurile va afecta și strada Podului, unde circulația nu va fi închisă, ci restrânsă succesiv la o singură bandă.

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