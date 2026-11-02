Pe scurt: Sunt posibile viituri rapide, scurgeri de pe versanți și depășiri ale cotelor de apărare. Avertizările vizează inclusiv pâraie și afluenți mici din bazinele hidrografice afectate.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis avertizări Cod portocaliu și Cod galben de inundații, valabile duminică, 1 noiembrie 2026, și luni, 2 noiembrie 2026, în mai multe bazine hidrografice din țară, potrivit Mediafax.

Sunt posibile viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, precum și depășiri ale cotelor de apărare.

Intervalul general al avertizării este cuprins între duminică, 1 noiembrie 2026, ora 12:00, și luni, 2 noiembrie 2026, ora 18:00. Precipitațiile prognozate pot provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și inundații locale.

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Codul portocaliu vizează râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă de duminică, 1 noiembrie 2026, ora 18:00, până luni, 2 noiembrie 2026, ora 12:00, pentru următoarele bazine și sectoare de râu:

Jiu – afluenții de pe sectorul aval de stația hidrometrică Sadu și amonte de confluența cu Gilortul, în județul Gorj;

Gilort – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, în județul Gorj;

Motru – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, în județele Gorj și Mehedinți;

Olt – afluenții de pe sectorul aval de confluența cu Lotru și amonte de acumularea Ionești, în județele Vâlcea și Argeș;

Olteț – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu, în județele Gorj și Vâlcea.

Sibiul se află printre cele zece județe vizate de Codul galben

Avertizarea Cod galben de inundații este valabilă de duminică, 1 noiembrie 2026, ora 12:00, până luni, 2 noiembrie 2026, ora 18:00. Aceasta vizează râuri din județele Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt și Teleorman.

Sunt vizate bazinele hidrografice Cerna, Dunăre – afluenții mici de pe sectorul menționat în avertizare, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea și Argeș.

Hidrologii avertizează că viiturile se pot produce și pe afluenții de grad inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele vizate.

Specialiștii recomandă urmărirea evoluției fenomenelor hidrometeorologice și a eventualelor actualizări ale avertizărilor. De duminică, 1 noiembrie 2026, ora 12:00, se ridică avertizarea hidrologică pentru celelalte bazine care fuseseră avertizate anterior.

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