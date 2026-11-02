Pe scurt: Conceptul testat la Balotești ajunge în zona TraffordCity, unde este construită o destinație care își propune să fie cea mai mare din lume în domeniul sănătății și relaxării. Șantierul a fost vizitat de ambasadorii României și Marii Britanii.

Robert Hanea, antreprenorul originar din Sibiu care a pus bazele complexului Therme din nordul Bucureștiului, dezvoltă la Manchester un proiect de 600 de milioane de lire sterline.

Investiția din zona TraffordCity își propune să devină cea mai mare destinație integrată de wellbeing, sănătate și relaxare din lume, potrivit Libertatea.

Proiectul de regenerare urbană și agrement aduce în Regatul Unit un model de afaceri creat și testat în România. Pe șantier au ajuns ambasadoarea României la Londra, Laura Popescu, și ambasadorul britanic la București, Giles Portman, în cadrul unei vizite de lucru în nord-vestul Angliei.

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Laura Popescu s-a declarat impresionată de amploarea lucrărilor și de felul în care experiența acumulată prin dezvoltarea complexului de lângă București este folosită pe piața britanică. Ambasadoarea a prezentat extinderea internațională a grupului drept o dovadă a maturității și forței antreprenoriatului românesc.

Conceptul dezvoltat la Balotești este extins la Manchester

Therme București a fost inaugurat la începutul anului 2016, la Balotești, în județul Ilfov. Complexul combină apele termale aduse de la mare adâncime cu grădini botanice tropicale, arhitectură bioclimatică din sticlă și facilități de hidroterapie.

Potrivit informațiilor prezentate în material, complexul a depășit constant pragul de 6.000 de vizitatori pe zi și a atras zeci de mii de turiști străini veniți cu zboruri pentru sejururi de tip city-break.

Holdingul fondat de Robert Hanea folosește această experiență pentru dezvoltarea de la Manchester. Proiectul din TraffordCity a fost conceput ca o destinație de turism de sănătate urbană, cu facilități de agrement și relaxare integrate.

Reprezentanții Ambasadei României în Marea Britanie au subliniat oportunitățile pe care investiția le deschide pentru cooperarea economică româno-britanică și prezența unei afaceri fondate de un antreprenor român între marile proiecte de investiții din Regatul Unit.

Therme Manchester va avea 25 de piscine și o plajă interioară la 33 de grade

Viitorul complex din Stretford va putea fi folosit atât iarna, cât și vara. Planurile prevăd 25 de piscine interioare și exterioare cu apă caldă, 20 de tobogane acvatice, zeci de saune uscate și umede cu programe tematice, precum și pavilioane dedicate terapiilor corporale.

Una dintre principalele amenajări va fi un spațiu prezentat drept prima plajă interioară din Regatul Unit. Aceasta va avea nisip fin și șezlonguri, iar temperatura va fi menținută constant la 33 de grade Celsius, indiferent de condițiile meteorologice din exterior.

Proiectul mai include zone rezervate exclusiv adulților și baruri acvatice, unde vizitatorii vor putea comanda direct din piscină. Grădinile botanice ale complexului vor cuprinde mii de specii de arbori exotici.

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