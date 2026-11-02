Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le cere pacienților și aparținătorilor să publice fotografii cu mâncarea primită în spital, în comentariile unei postări de pe pagina sa de Facebook. Are o singură condiție: să scrie și numele unității sanitare.

„Mâncarea din spitale rămâne o prioritate pentru mine! Modul în care este preparată și servită masa în spitalele din România nu este un detaliu administrativ. Este o chestiune de respect, de demnitate și, mai ales, de îngrijire medicală”, a scris ministrul pe Facebook.

Vrea să vadă ambele extreme.

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„Vă invit să postați în comentarii fotografii cu mesele servite în spitale și să precizați unitatea sanitară. Vreau să văd exemplele pozitive! Acolo unde mâncarea este de calitate, bine preparată și servită în condiții decente, managerii și echipele merită felicitați! Dar vreau să văd și exemplele negative! Acolo unde pacienții primesc mâncare de proastă calitate, insuficientă sau servită necorespunzător, îi invit pe managerii spitalelor să se așeze la masă și să mănânce cot la cot cu pacienții exact ceea ce li se oferă acestora.”

Rogobete spune că nu se mai bazează doar pe ce află pe filiera oficială. „Nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea, direct de la oamenii care trăiesc aceste experiențe”, a scris el.

Ministrul leagă direct farfuria de tratament: „Alimentația pacientului este parte a actului terapeutic! Nutriția are un rol esențial în recuperare, în eficiența tratamentului și în starea de bine a oamenilor internați”, notează Mediafax, care a relatat postarea alături de G4Media.

Formularul online al Ministerului Sănătății, lansat în iulie 2025

Comentariile de pe Facebook nu sunt singura cale. Calea oficială rămâne formularul online de pe site-ul Ministerului Sănătății, disponibil din 14 iulie 2025. Prin el, pacienții și aparținătorii pot trimite fotografii și observații despre porții, aspectul și calitatea mâncării.

SCJU Sibiu a trecut la catering în mai 2022

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, mesele pacienților vin de la o firmă specializată începând cu 1 mai 2022. Licitația de atunci a fost câștigată de Ansamble Catering & Services Romania, cu un acord-cadru pe trei ani, în valoare de 13,56 milioane de lei plus TVA.

Hrana se acordă diferențiat, după regimul alimentar. Unele meniuri, pentru mame, arși, pacienți oncologici, hepatici sau cu diabet, includ și un supliment de două ori pe zi. Chiar la momentul schimbării, managerul spitalului, dr. Daniel Chelcea, recunoștea că „cea mai mare vulnerabilitate rămâne nivelul redus al alocației de hrană”.

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