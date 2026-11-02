Pe scurt: Adolescenții stau aproape trei ore zilnic pe rețelele sociale, iar 47% dintre minorii intervievați și-au creat conturi fără acordul părinților. Studiul ANCOM arată și cât de des întâlnesc utilizatorii fraude sau conținut înșelător.

Românii petrec, în medie, 4 ore și 19 minute pe zi pe internet, iar timpul ajunge la 5 ore și 30 de minute în cazul adolescenților de 14–17 ani și al tinerilor de 18–24 de ani.

Studiul realizat la comanda ANCOM arată că TikTok este percepută drept platforma cu cele mai mari riscuri, urmată de Roblox și Snapchat, potrivit Mediafax.

Principalele scopuri pentru care respondenții folosesc internetul sunt comunicarea, indicată de 96%, divertismentul și socializarea pe rețelele sociale, fiecare cu 92%. Câte 75% dintre participanți utilizează internetul pentru informare, respectiv pentru cumpărături.

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Rețelele sociale conduc în topul platformelor online: 96% dintre respondenți spun că le folosesc zilnic, în medie peste 100 de minute. Adolescenții de 14–17 ani petrec pe acestea aproape trei ore pe zi.

Platformele de căutare și informare sunt utilizate de 93% dintre respondenți, iar cele de streaming video și muzical de 90%. Platformele de cumpărături și servicii sunt folosite de 83%. Jocurile online au o rată de utilizare de 37% în ansamblul eșantionului, dar procentul urcă la 72% în rândul adolescenților de 14–17 ani.

65% dintre respondenți au întâlnit fraude sau conținut înșelător online

Potrivit studiului, 65% dintre respondenți au fost expuși la cel puțin o formă de fraudă sau conținut înșelător în cele 12 luni anterioare cercetării. Aproape jumătate dintre aceștia și-au schimbat modul în care utilizează platformele online în urma experiențelor negative.

Astfel, 51% dintre participanți au identificat dezinformare și informații false, iar 38% au întâlnit deepfake și conținut fals generat cu inteligența artificială. Alți 33% au identificat conturi false și cazuri de impersonare a unor persoane sau instituții, în timp ce 31% au fost vizați de tentative de obținere frauduloasă a datelor sau phishing.

În privința riscurilor, 52% dintre respondenți se consideră informați, iar 79% știu că pot raporta conținutul ilegal direct platformelor online.

TikTok este asociată cu cele mai ridicate riscuri de 47% dintre respondenți. Urmează Roblox și Snapchat, cu procente de 33–34%, apoi Facebook, Discord și X, cu 29–30%. La polul opus, Pinterest, YouTube și LinkedIn sunt considerate deloc sau foarte puțin riscante de peste 60% dintre respondenții care le cunosc.

În ceea ce privește protecția conturilor, 68% declară că verifică și, atunci când este necesar, modifică setările de confidențialitate și securitate. Totodată, 43% își limitează informațiile personale publicate online, iar 40% folosesc autentificarea în doi pași.

Doar 34% dintre părinți folosesc măsuri de control al accesului copiilor

Funcțiile de control parental și setările de siguranță oferite de platforme pentru protejarea copiilor și adolescenților sunt considerate utile de 70% dintre respondenți. Utilizarea lor rămâne însă redusă: doar 34% dintre părinți limitează timpul de acces, folosesc controlul parental sau monitorizează conținutul accesat de copii.

Peste jumătate dintre părinții cu copii minori, respectiv 52%, au fost de acord ca aceștia să își creeze conturi pe platformele online. Procentul este de 74% în rândul părinților cu copii de 15–17 ani, de 63% pentru cei cu copii de 12–14 ani și scade la 38% în cazul părinților cu copii sub 12 ani.

Dintre minorii participanți la studiu, 47% nu au cerut acordul părintelui când și-au creat conturile pe rețelele sociale. O treime dintre minori spun că părinții lor nu folosesc nicio măsură tehnică de control.

Studiul a fost realizat la comanda ANCOM, prin interviuri online desfășurate în perioada 4 august – 1 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.450 de respondenți.

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