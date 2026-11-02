Petrecerile recente desfășurate la Sala Tineretului din comuna Poiana Sibiului s-au încheiat cu imagini dezolante și pagube materiale însemnate. Edilul comunei, Adrian Iovi, și-a exprimat public dezamăgirea pe rețelele de socializare, descriind actele de vandalism provocate de petrecăreți. În timp ce autoritățile nu au fost încă sesizate oficial, localnicii reacționează dur și cer sancțiuni ferme.

Sala Tineretului, praf după petreceri

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Poiana Sibiului, primarul Adrian Iovi a detaliat starea în care a fost găsită Sala Tineretului. Spațiul comunitar a fost devastat: pahare, sticle și veselă sparte au fost împrăștiate atât în interior, cât și în centrul comunei. De asemenea, mese și picioare de mobilier au fost aruncate în vale, scaunele au fost rupte, iar instalația de stins incendiu a fost declanșată în interior, acoperind mâncarea, vesela și restul bunurilor cu praf din extinctoare. Toaletele au fost lăsate, de asemenea, într-o stare degradantă.

Edilul le-a atras atenția poienarilor că obiectivul a fost realizat din bani publici și din munca comunității, fiind locul în care localnicii își celebrează nunțile, organizează hora țărănească sau își comemorează înaintașii.

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„Oameni buni, sala aceasta este făcută cu sudoarea satului, din bani publici, un loc în care se investește în fiecare an pentru condiții mai bune. Paharele sparte și toaletele murdare nu le curăță primăria, le curăță femeile din sat care muncesc acolo și care merită tot respectul nostru. Nu vă cer nimic. Vă rog doar, din suflet, să vă gândiți: dacă ați fi făcut petrecerea la voi acasă, așa ați fi făcut?”, a scris primarul Adrian Iovi, exprimându-și speranța că a fost doar o „scăpare” și că pe viitor spațiul va fi respectat.

Fără plângeri la Poliție

Deși pagubele descrise sunt considerabile, până în prezent la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu nu a fost depusă nicio plângere penală cu privire la distrugerile din Sala Tineretului. Contactat telefonic pentru a furniza informații suplimentare despre eventualele măsuri administrative luate, primarul Adrian Iovi nu a răspuns apelurilor.

Val de revoltă printre localnici: „Distracția se termină, dar rușinea și pagubele rămân”

Atitudinea conciliantă a primarului a stârnit însă un val de nemulțumire în rândul comunității. În zecile de comentarii lăsate la postarea primăriei, oamenii din sat cer măsuri drastice, recuperarea integrală a prejudiciului și introducerea unor reguli stricte de închiriere.

Localnicii susțin că pagubele nu ar trebui suportate din bugetul local și că organizatorii evenimentului trebuie trași la răspundere. „Cum nu cereți nimic? Toate daunele să fie plătite de cei care au închiriat sala, poate data viitoare își aleg cu mai multă atenție invitații”, a scris o persoană. „Dacă nu sunteți în stare să respectați un bun public, atunci nu meritați să-l folosiți! Distracția se termină, dar rușinea și pagubele rămân. Iar respectul nu se cere cu vorbe frumoase, ci se demonstrează prin fapte!”, a spus altă persoană.

Rămâne de văzut dacă administrația locală va schimba abordarea și va demara procedurile legale pentru sancționarea celor responsabili de distrugeri.

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