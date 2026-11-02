Pe scurt: Sindicatele cer un salariu minim brut de 5.000 de lei, dar Grindeanu spune că discuțiile trebuie să pornească de la datele bugetare. Liderul PSD a indicat ce rapoarte financiare așteaptă înaintea negocierilor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 2 noiembrie 2026, într-o conferință de presă, că România are nevoie de o nouă lege a salarizării unitare, care să corecteze diferențele și nedreptățile din sistem.

Majorarea salariilor demnitarilor ar trebui să fie ultima prioritate a acestei legi, potrivit declarațiilor citate de Mediafax.

Liderul social-democrat a susținut că proiectul trebuie discutat cu toți partenerii sociali, inclusiv cu patronatele și sindicatele. Întrebat dacă în 2027 ar putea fi adoptată o nouă lege a salarizării și dacă aceasta ar aduce majorări pentru toate categoriile de angajați, inclusiv pentru demnitari, Grindeanu a respins ideea că salariile acestora ar trebui să fie preocuparea principală.

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„Acesta este ultimul lucru pe care trebuie să-l facă această lege unică a salarizării. România, în schimb, are nevoie de o lege de acest tip. Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Știți că acest lucru îl spuneam și în vară. Dar preocuparea nu trebuie să fie cea legată de, în niciun caz, trebuie să fie ultimul lucru, cea legată de salariile demnitarilor”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă ia în calcul să readucă în discuție legea la începutul anului 2027, Sorin Grindeanu a insistat asupra necesității de a corecta ierarhia salarială.

„V-am spus că eu cred că România are nevoie de o lege a salarizării unitare. Asta încât să încadrăm lucrurile pe o piramidă corectă, să eliminăm anumite nedreptăți care se găsesc în acest moment sau există. Și da, e nevoie să existe o lege care să fie discutată cu toți partenerii sociali. Fie că vorbim de patronate, fie că vorbim de sindicate”, a afirmat acesta.

Grindeanu leagă discuțiile despre salariul minim de datele bugetare

Președintele PSD a fost întrebat și dacă România își permite majorarea salariului minim brut de la 4.325 la 5.000 de lei, solicitată de confederațiile sindicale. Acestea urmau să discute propunerea cu Guvernul luni, 2 noiembrie 2026.

Grindeanu a spus că decizia trebuie analizată pe baza datelor financiare, iar discuțiile concrete ar trebui să aibă loc după ce va fi cunoscut bugetul. El și-a exprimat speranța că discuțiile vor începe la sfârșitul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie 2026.

„Cred că trebuie să discutăm așa cum am spus și în cazul pensiilor. Dar acolo e obligatoriu să existe această indexare a pensiilor și să discutăm aplicat atunci când vom avea bugetul. Și asta va fi, eu sper undeva, să începem să discutăm undeva la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a declarat președintele PSD.

Înaintea discuțiilor despre buget, Grindeanu consideră că trebuie prezentată execuția financiară de la finalul lunii octombrie, pentru a putea fi analizat deficitul. Potrivit acestuia, raportul ar urma să fie disponibil în aproximativ două săptămâni de la data declarației.

„Pentru că până atunci trebuie să existe următorul lucru. Trebuie să existe în vreo două săptămâni acel raport financiar care să cuprindă execuția la sfârșitul lunii octombrie. Să vedem deficitul la sfârșitul lunii octombrie, pentru că eu consider că de atunci a fost preluat acest guvern”, a spus liderul social-democrat.

Grindeanu a mai afirmat că prim-ministrul le-a cerut miniștrilor, în ședința de guvern, să transmită într-un termen scurt necesarul de cheltuieli al fiecărui minister. Solicitarea vizează atât sumele pentru funcționare până la sfârșitul anului, cât și banii pentru facturi, investiții și alte cheltuieli care nu sunt incluse în buget.

„Să vedem și înțeleg că în ședința de guvern, domnul prim-ministru le-a cerut miniștrilor, că în termen scurt, să trimită din partea fiecărui minister tot ceea ce ține de cheltuielile și de sumele care sunt necesare pe de-o parte pentru funcționare până la sfârșitul anului, pe de altă parte pentru facturi, investiții, lucruri care nu au fost prinse în acest moment în buget. Și știu că asta le-a cerut primul ministru în ședința de guvern”, a declarat Grindeanu.

Tot la mijlocul lunii noiembrie 2026 ar urma să fie disponibilă prognoza de toamnă a Comisiei Europene.

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