Scandal între organizatori de petreceri din Sibiu: acuzații de țepe, amenințări și sesizări la poliție

Două comunități de tineri din Sibiu, care se ocupă cu organizarea de petreceri și ieșiri la cabană, sunt implicate într-un conflict soldat cu acuzații grave de înșelăciune, amenințări și petiții depuse la poliție.

Anisia Coca, membră în staff-ul grupului „Cars Family Sibiu”, acuză fondatorii comunității rivale, „Sibiu Connect”, de practici neloiale și comportament agresiv. În replică, reprezentanta „Sibiu Connect” neagă toate acuzațiile, susținând că este vorba despre o șicană personală și o răzbunare născută din rivalitate.

Acuzații de țepe și intimidare: „Au un vocabular vulgar și amenință cu bătaia”

Anisia Coca acuză că reprezentanții grupului Sibiu Connect, Elena și partenerul ei, Vasile, ar umfla prețurile cazărilor la cabanele închiriate și ar împrumuta bani de la membri fără a-i mai returna. „Eu fac parte dintr-o comunitate numită Cars Family Sibiu, sunt în staff, dar este o diferență mare între comunitățile noastre. Ei organizează cabane și petreceri cu Sibiu Connect și dau țepe oamenilor. Spre exemplu, spun că o cabană a costat o sumă de bani, dar în realitate a costat mai puțin, și așa își trag bani pe dreapta. Pe lângă asta, cer împrumuturi oamenilor din grup și nu le mai înapoiază banii”, a declarat tânăra.

Capturi transmise de Anisia

Mai mult, Anisia susține că a fost amenințată direct de către Elena și are dovezi în acest sens. De aceea, a depus și o plângere la poliție.

„Aceste persoane înjură și amenință cu bătaia, au un vocabular vulgar. Eu am avut o ceartă cu această fată, nu am băgat-o în seamă, dar a început să mă înjure și să mă amenințe că mă bate. Eu nu am fost printre cei păgubiți, deoarece nu i-am trimis niciodată bani. Grupul lor există de câteva luni, au organizat până acum două cabane. Pentru că m-a amenințat, dar și pentru țepele pe care le dau, eu am depus o petiție la IPJ Sibiu în cursul zilei de sâmbătă, 31 octombrie”, a mai spus Anisia.

Replica Sibiu Connect: „Singurele persoane care ne acuză de țepe sunt ea și prietenul ei”

În replică, Elena, vizată de acuzații, respinge toate afirmațiile și susține că la mijloc este o neînțelegere mai veche. Aceasta explică faptul că a fost prietenă bună cu Anisia și a făcut parte din comunitatea acesteia până în iulie, când a decis să plece din cauză că prețurile cabanelor i s-au părut „mult prea scumpe”. Ulterior, în august, iubitul ei a înființat o nouă comunitate, iar la prima cabană organizată „toată lumea s-a distrat și nu a existat absolut nicio plângere”, potrivit acesteia.

„Ea are și ea o astfel de comunitate. Noi am fost prietene foarte bune înainte de toate aceste certuri, iar până la finalul lunii iulie, am făcut parte din comunitatea ei. În august, din cauză că nu ne-am mai înțeles cu ea și cu băiatul alături de care organiza cabanele, fiindcă ni s-au părut mult prea scumpe, am decis să ieșim din grup și să ne facem și noi comunitatea noastră. După o lună am organizat prima cabană, toată lumea s-a distrat și nu a existat absolut nicio plângere. Apoi am primit amenințări de la ea, ne-a spus că nu aveam dreptul să ne facem comunitate, că trebuie să îi cerem ei voie prima dată”, a menționat Elena.

Captură transmisă de Elena

Tânăra a mai susținut că a blocat-o pe Anisia încă din luna august, a reclamat-o la poliție și a sesizat facultatea unde aceasta este studentă. „Am trimis un mail inclusiv la facultatea ei, fiindcă nu mi se pare ok să se laude că e la Drept și poate face ce vrea”, a mai spus aceasta. Fondatorii „Sibiu Connect” au adăugat că singurii nemulțumiți din întreaga ecuație ar fi Anisia și partenerul ei, iar acuzațiile legate de împrumuturi vizează discuții private cu persoane apropiate.

Ambele tinere au depus plângeri la poliție.

Comentarii