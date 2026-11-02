Un șofer în vârstă de 29 de ani, din comuna Șura Mare, județul Sibiu, este cercetat penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în municipiul Vulcan din județul Hunedoara. Inițial, șoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

Bărbatul a fost depistat în trafic în data de 31 octombrie 2026, în jurul orei 03:05, de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan.

Pentru că a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

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Analizele toxicologice au arătat ulterior că bărbatul avea o alcoolemie peste limita legală.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul din Șura Mare avea o alcoolemie de peste 1 la mie.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, cercetările continuând în acest caz.

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