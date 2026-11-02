Un șofer în vârstă de 50 de ani a fost prins la volan după ce ar fi consumat alcool, pe DN 7 Valea Oltului. Acesta se deplasa dinspre Râmnicu Vâlcea către Sibiu.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Călimănești au oprit autoturismul pentru control luni, 2 noiembrie 2026, în jurul orei 00:30.
În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul este domiciliat în județul Ilfov.
Din cauza valorii înregistrate, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.
Cazul a fost depistat pe DN 7, pe Valea Oltului, una dintre principalele rute de legătură dintre Râmnicu Vâlcea și Sibiu.
Comentarii
Ultima oră
- Rogobete cere poze cu mâncarea din spitale: „Nu vreau rapoarte cosmetizate” acum 19 minute
- Noul prefect al județului Sibiu anunță schimbări radicale în instituție: “Va fi o nouă abordare” / video acum 20 de minute
- Mașină abandonată în șanț cu roțile în sus pe DN1. Polițiștii au rezolvat rapid misterul / foto acum 20 de minute
- Semnele pe care le dă mașina care ar putea lua foc. Peste 1500 de mașini au ars în 2026 acum 30 de minute
- Doliu în Sadu. Mama Șana, cunoscută drept „cumnăreasa satului”, s-a stins din viață acum 38 de minute