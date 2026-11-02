Un șofer în vârstă de 50 de ani a fost prins la volan după ce ar fi consumat alcool, pe DN 7 Valea Oltului. Acesta se deplasa dinspre Râmnicu Vâlcea către Sibiu.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Călimănești au oprit autoturismul pentru control luni, 2 noiembrie 2026, în jurul orei 00:30.

În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, șoferul este domiciliat în județul Ilfov.

Din cauza valorii înregistrate, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Cazul a fost depistat pe DN 7, pe Valea Oltului, una dintre principalele rute de legătură dintre Râmnicu Vâlcea și Sibiu.

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