Pe scurt: Proiectul care ar acorda părinților o zi liberă în prima zi a anului școlar a fost dezbătut luni, 2 noiembrie 2026, în Camera Deputaților, cu raport de respingere din partea comisiilor. AUR a anunțat că nu susține inițiativa, care urmează să fie supusă votului final.

Proiectul de lege care ar permite părinților să beneficieze de o zi liberă la începutul anului școlar a fost dezbătut luni, 2 noiembrie 2026, în plenul Camerei Deputaților, după ce comisiile de specialitate au propus respingerea inițiativei. AUR a anunțat că nu susține măsura, invocând costurile pentru angajatori, dificultățile de aplicare și riscul discriminării între angajați, potrivit Mediafax.

Inițiativa legislativă PL-x 547/2025 prevede acordarea unei zile libere părinților care au copii înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Aceștia ar putea participa la festivitățile de deschidere a anului școlar fără să fie nevoiți să își consume o zi de concediu de odihnă.

În ședința de luni, 2 noiembrie 2026, reprezentantul comisiilor pentru învățământ și pentru muncă și protecție socială a prezentat raportul comun de respingere. „În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere”, a transmis reprezentantul comisiilor.

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La finalul dezbaterilor, președintele de ședință a precizat că proiectul rămâne pentru votul final. Inițiativa are șanse reduse de adoptare în forma actuală, în condițiile în care cele două comisii de specialitate, conduse de reprezentanți PSD, au recomandat respingerea, iar AUR și-a anunțat explicit opoziția.

AUR invocă dificultăți pentru angajatori și un tratament inegal între salariați

Deputatul AUR Mihai-Cosmin Pascariu a prezentat în plen trei argumente împotriva proiectului. Primul privește domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum transporturile, sănătatea, ordinea publică sau industriile cu producție continuă.

„Pentru aceste domenii, fiecare zi liberă presupune costuri suplimentare pentru angajatori, dificultăți majore de planificare”, a declarat deputatul AUR.

Parlamentarul a susținut că măsura ar introduce un tratament diferențiat între salariații care au copii și cei care nu pot beneficia de această facilitate. „Vorbim de un regim diferențiat între angajați, care ar apărea prin acordarea acestor zile libere doar părinților și care poate genera posibile tensiuni în colectiv și un sentiment de inechitate pentru cei care nu pot beneficia de această facilitate”, a afirmat Pascariu.

Deputatul a invocat și situația cadrelor didactice care sunt, la rândul lor, părinți, dar trebuie să fie prezente la școală în prima zi a noului an școlar.

Al treilea argument prezentat de AUR privește posibile discriminări între părinți și alte persoane care au copii în îngrijire: tutori, persoane care au copii în plasament sau care se ocupă de creșterea minorilor în absența părinților. Potrivit lui Pascariu, formularea proiectului ar putea ridica probleme în raport cu principiul constituțional al egalității în drepturi.

Proiectul vizează părinții copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Propunerea a fost inițiată de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană și conține un articol unic. Acesta stabilește acordarea unei zile libere părinților, astfel cum sunt definiți în Codul civil, în prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Măsura nu s-ar aplica tuturor salariaților și nici părinților care au exclusiv copii la liceu.

În expunerea de motive, inițiatorul arată că prima zi de școală este un moment important pentru copii și familii, iar participarea părinților la festivități presupune adesea solicitarea unei zile de concediu sau a unei învoiri de la angajator. Proiectul urmărește eliminarea acestei dificultăți prin acordarea unui drept legal care să le permită părinților să fie alături de copii la începutul cursurilor.

Propunerea legislativă a fost depusă în septembrie 2025 și a fost considerată adoptată tacit de Senat la 8 decembrie 2025, după depășirea termenului constituțional de dezbatere. Pe 10 decembrie 2025, proiectul a ajuns la Camera Deputaților, care este forul decizional.

La 10 septembrie 2026, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru învățământ au transmis raportul comun prin care recomandă respingerea inițiativei.

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