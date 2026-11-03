Pe scurt: Controlul făcut în jurul orei 19:00 pe strada Bahluiului s-a încheiat cu un dosar penal pentru șoferul de 59 de ani.

Un sibian de 59 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit IPJ Sibiu.

Controlul a fost efectuat de polițiștii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un alt șofer prins la volan pe strada Lector din Sibiu, căruia medicii îi interziseseră să mai conducă.

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În cazul bărbatului oprit pe strada Bahluiului, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

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