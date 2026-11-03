Pe scurt:
Controlul făcut în jurul orei 19:00 pe strada Bahluiului s-a încheiat cu un dosar penal pentru șoferul de 59 de ani.
Un sibian de 59 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit IPJ Sibiu.
Controlul a fost efectuat de polițiștii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat.
Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un alt șofer prins la volan pe strada Lector din Sibiu, căruia medicii îi interziseseră să mai conducă.
În cazul bărbatului oprit pe strada Bahluiului, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.
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