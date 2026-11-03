Pe scurt: Americanii aleg marți toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și o treime din senatori. Peste 54 de milioane de oameni au votat anticipat, un record, iar sondajele îi dau favoriți pe democrați în majoritatea statelor disputate.

Americanii votează marți la alegerile de la jumătatea mandatului, în care se aleg toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și o treime dintre senatori. Sondajele arată că republicanii lui Donald Trump riscă să piardă controlul Camerei și, posibil, majoritatea din Senat, potrivit Digi24.

Miza scrutinului se vede și în prezența la vot anticipat: un număr record de 54 de milioane de oameni, cei mai mulți înregistrați ca democrați, au votat deja. Campaniile au costat 11 miliarde de dolari în publicitate, o mare parte de la donatori privați. Elon Musk a dat singur aproape o jumătate de miliard de dolari.

Ce arată sondajele

Un sondaj Siena College pentru The New York Times, publicat duminică, îi dă pe candidații democrați favoriți în majoritatea statelor disputate, inclusiv în Texas și Maine. Un sondaj NBC News arată că 60% dintre americani dezaprobă activitatea lui Trump, în principal din cauza creșterii costului vieții, agravată de războiul din Iran.

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Democrații rămân totuși prudenți, pentru că în trecut sondajele au subestimat mobilizarea alegătorilor lui Trump. Istoric, partidul de la Casa Albă pierde teren în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului, văzute adesea ca un referendum despre președinte.

Trump: cele mai importante alegeri „din viața noastră”

Trump a participat la 25 de mitinguri, mai ales în state republicane tradiționale în care democrații au acum șanse, precum Texas, Iowa și Kansas. Luni, a spus că votul de azi este cel mai important „din viața noastră”, iar duminică a declarat: „Vom câștiga”. În ultimele luni, președintele a pus la îndoială corectitudinea scrutinului și a vorbit în avans despre o posibilă contestare a rezultatelor.

Într-un interviu pentru New York Post, Trump a spus că, dacă pierde, nu va ezita să-și grațieze aliații, ca să-i protejeze de eventualele anchete pe care le-ar putea porni democrații în Congres.

Republicanii par să-l fi scos pe Trump din reclamele electorale. O analiză AFP a 212.000 de spoturi difuzate pe Facebook și Instagram arată că, în ianuarie, o treime din banii republicanilor pentru publicitate mergeau pe spoturi care îl menționau pe președinte. La începutul lui octombrie, proporția scăzuse la puțin peste 2%.

Dacă democrații câștigă…

O majoritate democrată în Camera Reprezentanților ar putea porni anchete parlamentare privind presupuse fapte de corupție din administrația Trump și dosarul Epstein. Un Senat controlat de democrați ar putea bloca nominalizările președintelui, inclusiv la Curtea Supremă.

În Senat, democrații mizează pe James Talarico în Texas și pe Adam Hamilton în Kansas, două state tradițional conservatoare.

Ce înseamnă pentru România

Fostul diplomat la Washington Nadia Crișan, fondatoarea firmei de consultanță Nexus Mundi, spune că rezultatul poate influența România prin costurile războaielor din Ucraina și Iran, securitatea la Marea Neagră și relația bilaterală cu Washingtonul.

„Pentru România contează să existe un armistițiu atât în Ucraina, cât și în Iran”, a declarat aceasta pentru Digi24. Dacă democrații preiau Camera și, eventual, Senatul, relațiile României cu președinții comisiilor de apărare, politică externă și buget din Congres vor deveni foarte importante, spune ea.

Războiul cu Iranul a apăsat deja pe buzunarele românilor, prin prețul petrolului, care a trecut de 107 dolari pe baril în septembrie. Pe 28 octombrie, scriam că SUA pregătesc un nou atac de amploare asupra Iranului după 3 noiembrie.

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