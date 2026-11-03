Părinții din județul Sibiu primesc alocațiile copiilor și indemnizațiile pentru creșterea copilului mai devreme luna aceasta. Banii pentru luna octombrie intră în conturile bancare vineri, 6 noiembrie, cu două zile înainte de data din calendar. Motivul e simplu: 8 noiembrie cade într-o zi nelucrătoare, așa că plata a fost mutată înainte.

În aceeași zi ajunge în conturi și stimulentul de inserție, banii primiți de părinții care se întorc la muncă înainte să se încheie concediul pentru creșterea copilului. Anunțul vine de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sibiu.

Cine primește banii prin poștaș

Cei care încasează aceste drepturi prin mandat poștal trebuie să mai aibă puțină răbdare. Poștașii încep să le aducă banii acasă de marți, 10 noiembrie.

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Tot mai devreme sunt plătite și drepturile persoanelor cu dizabilități. Data obișnuită, 14 noiembrie, pică într-o sâmbătă, astfel că banii intră în conturi vineri, 13 noiembrie. Pentru beneficiarii care primesc prin poștă, distribuirea mandatelor începe pe 18 noiembrie.

Ajutoarele care vin după 20 noiembrie

Pentru celelalte beneficii nu se schimbă nimic. Ele se plătesc după calendarul obișnuit, începând cu 20 noiembrie, iar ziua exactă depinde de tipul ajutorului și de felul în care îl primește fiecare, în cont sau prin poștă. Este vorba despre:

alocația de plasament;

alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;

indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC;

ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune, ambele parte din venitul minim de incluziune (VMI).

Comunicatul AJPIS nu precizează câți sibieni primesc aceste drepturi și nici sumele totale virate în această lună. Cei care au întrebări despre propriile plăți se pot adresa direct agenției.

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