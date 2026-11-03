Pe scurt: O lucrare de consolidare de pe șantierul A1 Sibiu–Pitești, de pe versantul de vizavi de Restaurantul Boița, s-a prăbușit luni dimineață, 2 noiembrie. Asociația Pro Infrastructură spune că alunecarea nu e stabilizată, iar constructorul susține că a fost afectată doar o lucrare provizorie.

O lucrare de consolidare de pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești s-a prăbușit luni dimineață, 2 noiembrie, pe Valea Oltului, la Boița. Pământul a acoperit parțial o culee a unui viaduct aflat în construcție, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

Alunecarea s-a produs pe versantul de vizavi de Restaurantul Boița, pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a autostrăzii A1, construită de asocierea turcă Mapa-Cengiz. Asociația Pro Infrastructură a publicat fotografii în care se vede stratul de beton desprins de pe versant.

Culeea e sprijinul de la capătul unui pod sau viaduct: blocul masiv de beton de la fiecare margine, pe care se sprijină tablierul (partea pe care vor circula mașinile). Tot ea leagă podul de mal sau de versant și ține pământul din spatele ei. Între cele două culei, podul stă pe pile (stâlpii din mijloc). Pe românește, culeea e „capătul” podului, prins în deal.

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Ce spune Asociația Pro Infrastructură

Asociația susține că lucrarea prăbușită, un strat de beton torcretat, a fost făcută fără ancore forate și că a fost necesară pentru accesul la viaductul din zonă și pentru execuția lui. De aceea, spun reprezentanții asociației, ea nu poate fi tratată separat de șantierul autostrăzii.

Ei avertizează că alunecarea nu este stabilizată și că versantul se află lângă o zonă publică. „Nu e nevoie să fii specialist să vezi că alunecarea nu este stabilizată. Oricând se poate reactiva”, susțin reprezentanții asociației, care au numit lucrarea „Autostrada Meșterului Manole, varianta turcească”.

Constructorul: a fost o lucrare provizorie

Potrivit asociației, constructorul a explicat că betonul torcretat era o sprijinire temporară, care „nu e parte din proiect și nu este afectată construcția autostrăzii”. Asocierea Mapa-Cengiz a mai precizat că alunecarea s-a produs la distanță de DN7 și că traficul nu a fost pus în pericol, relatează Libertatea.

Asociația Pro Infrastructură contestă explicația. Reprezentanții ei spun că lucrarea provizorie a fost făcută chiar de constructor, pentru viaduct, și că ar fi trebuit să reziste mai mult decât până la prima ploaie serioasă.

Cel mai dificil lot al autostrăzii, lucrat pe mai puțin de jumătate din traseu

Secțiunea Boița–Cornetu este considerată cea mai dificilă parte a autostrăzii Sibiu–Pitești. La sfârșitul lunii octombrie, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe acest tronson constructorul poate lucra doar pe 45% din traseu, pentru că nu au fost emise acordul de mediu revizuit și autorizațiile de construire pentru restul șantierului.

Pe 28 octombrie, șeful CNAIR a spus că, potrivit calendarului stabilit cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul Mediului, acordul revizuit ar urma să fie emis în decembrie 2026, „dacă nu apar elemente neprevăzute în procedură”. Abia atunci constructorii ar putea lucra pe toată suprafața prevăzută în contract.

Întârzierea acordului de mediu a mai fost discutată și în octombrie. Grindeanu a spus atunci că se poate lucra doar pe 45 la sută din șantier, iar ministrul Mediului a dat vina pe CNAIR.

Pe partea autorizată, lucrările continuă: în octombrie, constructorii au străpuns a doua galerie a tunelului Boița 1. Cum arăta șantierul la final de septembrie se vede în filmările din dronă ale Ora de Sibiu.

Foto arhivă: șantierul autostrăzii A1 la intrarea pe Valea Oltului, secțiunea Boița–Cornetu, iulie 2026. Foto: Ora de Sibiu.

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