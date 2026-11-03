Proprietarii de case și mașini scumpe care nu depun declarația pentru impozitul special pe bunuri de valoare mare pot primi acum calculul direct de la ANAF. Ordinul ANAF nr. 1.444/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 918 din 2 noiembrie, stabilește procedura prin care Fiscul impune din oficiu așa-numita taxă pe lux. Ordinul nu schimbă pragurile și nici cota. Arată doar ce se întâmplă cu cei care nu depun Formularul 216.

Taxa se plătește pentru locuințele cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane de lei și pentru autoturismele cumpărate cu mai mult de 375.000 de lei. Din 2026, cota este de 0,9% și se aplică doar pe diferența peste prag, potrivit Codului fiscal. Pentru o casă evaluată la 3 milioane de lei, impozitul ajunge la 4.500 de lei pe an. Detalii despre formular găsiți și în articolul nostru despre noul Formular 216.

De unde află ANAF de casă și mașină

Pentru clădiri, Fiscul folosește valoarea impozabilă calculată de primărie, nu prețul de piață. Primăria îl anunță pe proprietar până la 30 mai și trimite apoi datele la ANAF. Pentru mașini, inspectorii pornesc de la declarațiile depuse în anii anteriori și de la alte informații pe care le au deja în evidență. Termenul de declarare și plată este 30 septembrie pentru case și 31 decembrie pentru autoturisme.

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Notificarea, audierea și decizia 261

După expirarea termenului, ANAF face lista celor care nu au declarat și le trimite o notificare, inclusiv prin Spațiul Privat Virtual. Potrivit procedurii aprobate prin ordin, contribuabilul are 20 de zile să depună declarația. Este chemat și la o audiere, cu termen de 7 zile. Dacă nu vine, primește o a doua invitație.

Cine nu reacționează primește decizia de impunere din oficiu, Formularul 261, cu baza de impozitare estimată de inspectori. Mai există o portiță. Dacă declarația e depusă în 60 de zile de la primirea deciziei, aceasta se anulează. După acest termen, sumele stabilite de ANAF rămân.

Datoria neplătită poate ajunge la executare silită, după regulile din Codul de procedură fiscală. HotNews notează că asta poate însemna poprirea conturilor, a salariului sau a chiriilor, sechestru pe mașină și ipotecă pe casă. Un mecanism asemănător, pentru contribuțiile sociale, a fost explicat în articolul despre CASS stabilit din oficiu.

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