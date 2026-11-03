Cine a avut venituri în 2025 și nu și-a declarat contribuțiile sociale poate primi în perioada următoare o notificare de la ANAF. Dacă nu depune Declarația unică în 20 de zile de la primire, Fiscul îi stabilește singur CAS și CASS. Procedura a fost aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1.457 din 20 octombrie 2026, publicat luni, 2 noiembrie, în Monitorul Oficial nr. 919.

Ordinul privește contribuțiile datorate pentru anul 2025. ANAF își face lista din declarațiile depuse de plătitorii de venit, din deciziile de impunere emise deja și din alte date aflate în evidența fiscală.

Cine primește notificarea

La CAS, adică contribuția la pensie, sunt vizați cei cu venituri din activități independente sau din drepturi de autor care au ajuns la cel puțin 12 salarii minime brute pe an și nu au declarat contribuția. Pe aceeași listă intră și cei care au încasat din străinătate venituri asimilate salariilor, de pildă ca administratori sau membri în consilii de administrație.

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CASS, contribuția la sănătate, poate fi stabilită din oficiu pentru venituri din activități independente, dar și pentru drepturi de autor, chirii, agricultură, silvicultură, piscicultură, investiții sau alte surse. Pentru acestea din urmă, pragul este un venit net cumulat de cel puțin 6 salarii minime brute.

Pensiile din străinătate sunt verificate începând cu veniturile din august 2025. Cele de până la 3.000 de lei pe lună, inclusiv, pentru fiecare drept de pensie, nu intră în procedură. La pensiile mai mari, CASS se calculează doar pe partea care trece de 3.000 de lei.

Cum arată scrisoarea de la Fisc

Notificarea poartă antetul direcției regionale a finanțelor și al unității fiscale, plus un număr de înregistrare. Funcționarii bifează contribuția în cauză (CAS, CASS sau ambele) și situația contribuabilului: plafon depășit, venituri din străinătate sau pensie din altă țară. Documentul amintește că nedeclararea la termen se sancționează potrivit art. 336 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, care prevede pentru persoanele fizice amenzi de la 50 la 500 de lei. Mai conține numele și telefonul unui funcționar de contact. Ultimul rând spune că, dacă v-ați îndeplinit deja obligațiile, nu trebuie să dați curs scrisorii.

Ce faci în cele 20 de zile

Varianta simplă: depuneți Declarația unică (formularul 212), care se poate trimite online, din Spațiul Privat Virtual. Dacă nu datorați contribuția, puteți aduce documente care o dovedesc. În ambele cazuri, numele vă este scos de pe listă.

Notificarea vă cheamă și la audiere, în 7 zile de la primire. Cine lipsește primește o invitație pentru un al doilea termen și își poate trimite punctul de vedere în scris.

Dacă nu faceți nimic, ANAF estimează baza de calcul. La CAS, ea este de 12 salarii minime pentru venituri între 12 și 24 de salarii minime și de 24 de salarii minime peste acest nivel. Decizia de impunere se poate contesta în 45 de zile, iar la contribuții se adaugă accesorii. Depunerea Declarației unice în 60 de zile de la comunicarea deciziei duce la anularea ei.

Fiscul a mai trecut prin verificări asemănătoare în această vară, când a analizat veniturile din drepturi de autor.

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