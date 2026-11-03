Pe scurt: Primul raport financiar prezentat de John Ternus aduce recorduri pentru Apple, dar nu include vânzările telefonului pliabil iPhone Duo. Memoriile mai scumpe și Siri AI pun presiune pe profitabilitatea următorului trimestru.

Apple a înregistrat venituri trimestriale record de 114,48 miliarde de dolari în perioada iulie-septembrie 2026, cu 12% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile și profitul au depășit așteptările analiștilor, însă compania americană avertizează că majorarea costurilor componentelor și cheltuielile pentru inteligența artificială vor pune presiune asupra marjelor de profit în perioada Sărbătorilor de Iarnă, potrivit Mediafax.

Raportul publicat luni, 2 noiembrie 2026, arată un profit net trimestrial de 30,71 miliarde de dolari, față de 27,47 miliarde de dolari în perioada similară din 2025. Profitul diluat pe acțiune a urcat de la 1,85 la 2,10 dolari. Analiștii anticipau venituri de aproximativ 113,4 miliarde de dolari și un profit de 1,99 dolari pe acțiune.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Acesta este primul raport financiar prezentat de John Ternus în calitate de director general al Apple, după ce a preluat funcția de la Tim Cook în septembrie.

„Încheiem anul cu cea mai ambițioasă gamă de produse de până acum. Aceasta include iPhone Duo, cel mai transformator model de iPhone de la lansarea originalului, alături de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max”, a declarat Ternus.

Vânzările de iPhone și serviciile susțin recordurile Apple

Veniturile din vânzările de iPhone au ajuns la 57,58 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 17,5% față de cele 49,02 miliarde de dolari raportate în aceeași perioadă din 2025. Rezultatul reprezintă un record pentru trimestrul încheiat în septembrie.

Serviciile Apple au generat 31,57 miliarde de dolari, cu aproape 10% mai mult, atingând un record absolut pentru această categorie. Vânzările de Mac au crescut cu aproximativ 23,7%, până la 10,79 miliarde de dolari.

În schimb, veniturile din iPad au scăzut cu 10,4%, la 6,23 miliarde de dolari. Categoria dispozitivelor purtabile, produselor pentru casă și accesoriilor a înregistrat o scădere de aproape 8%, până la 8,3 miliarde de dolari.

Pe piețe geografice, Europa a adus venituri de 32 de miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 11,5%. În China, veniturile au ajuns la 17,54 miliarde de dolari, cu aproximativ 21% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatele trimestrului au contribuit la venituri anuale record de 478,83 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2026, față de 416,16 miliarde de dolari în anul anterior. Profitul net anual a ajuns la 132,17 miliarde de dolari, comparativ cu 112,01 miliarde de dolari în 2025, iar profitul diluat pe acțiune a crescut de la 7,46 la 8,98 dolari.

Directorul financiar Kevan Parekh a declarat că Apple a generat un flux de numerar operațional de 28 de miliarde de dolari în ultimul trimestru și a returnat acționarilor tot aproximativ 28 de miliarde de dolari. Consiliul de administrație a aprobat un dividend în numerar de 0,27 dolari pentru fiecare acțiune, cu plata programată pentru 16 noiembrie 2026.

Memoriile mai scumpe și dezvoltarea Siri AI reduc marjele de profit

În trimestrul încheiat în septembrie, marja brută a Apple a fost de 47,9%. Pentru trimestrul următor, care include Sărbătorile de Iarnă și unul dintre cele mai importante sezoane de cumpărături pentru companie, Apple estimează o marjă cuprinsă între 45% și 46%.

Kevan Parekh a explicat că principala cauză este creșterea costurilor memoriilor, la care se adaugă cheltuielile pentru dezvoltarea Siri AI și extinderea funcționalităților sale. Oficialii companiei au precizat și că rezultatele trimestrului septembrie au beneficiat de rambursări de tarife vamale.

Acestea au contribuit cu aproximativ un punct procentual la marja brută și cu 0,05 dolari la profitul diluat pe acțiune.

Apple încearcă să le prezinte investitorilor inteligența artificială și ca pe o oportunitate comercială.

„Considerăm că inteligența artificială oferă un motiv convingător pentru clienți să își actualizeze dispozitivele sau să treacă la produse noi, pentru a beneficia de cele mai recente funcționalități”, a declarat Parekh.

Criticată în ultimii ani pentru ritmul mai lent de dezvoltare a inteligenței artificiale, Apple ar putea beneficia de investițiile masive ale altor companii tehnologice în centre de date și infrastructură AI, fără să aloce resurse comparabile. Compania se confruntă însă cu presiuni asupra costurilor componentelor, în special din cauza scumpirii cipurilor de memorie.

Analiștii estimau cheltuieli de aproximativ 11 miliarde de dolari pentru Apple în cele 12 luni încheiate în septembrie, la finalul anului fiscal. Prin comparație, Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta se îndreaptă către cheltuieli de capital cumulate de peste 700 de miliarde de dolari în 2026, o mare parte fiind destinată infrastructurii pentru inteligență artificială.

Amazon estimează cheltuieli de aproximativ 220 de miliarde de dolari în 2026, Microsoft anticipează investiții de 170 de miliarde de dolari, iar Alphabet prevede cheltuieli cuprinse între 195 și 205 miliarde de dolari.

Apple încearcă să compenseze o parte dintre costuri prin ajustarea prețurilor și extinderea gamei de dispozitive. În septembrie, compania a prezentat iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, precum și primul său telefon pliabil, iPhone Duo. Acesta a ajuns pe piață în octombrie și nu a contribuit la veniturile raportate pentru trimestrul încheiat la 26 septembrie 2026.

Compania a lansat și noi produse pentru locuință, precum și un MacBook Pro cu ecran tactil, pentru a atrage consumatorii înaintea sezonului de cumpărături de la finalul anului.

Apple continuă să dezvolte noua versiune Siri AI în cadrul colaborării cu Google, al cărui model Gemini este utilizat pentru îmbunătățirea funcțiilor asistentului digital.

Comentarii