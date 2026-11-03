Pe scurt: DNSC a publicat lista sistemelor de administrare a instalațiilor frigorifice vizate de atacuri cibernetice în Europa și măsurile de protecție recomandate. În România, șase magazine ale aceluiași lanț comercial au raportat creșteri anormale ale temperaturilor echipamentelor.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat marți, 3 noiembrie 2026, lista sistemelor de administrare a instalațiilor frigorifice vizate de atacuri cibernetice și recomandările pentru organizațiile care le folosesc. Avertizarea vine după ce șase magazine din România, aparținând aceluiași lanț comercial, au înregistrat creșteri anormale ale temperaturilor echipamentelor frigorifice, potrivit Știrile ProTV.

Posibilul atac informatic asupra magazinelor din România a fost semnalat în noaptea de 2 noiembrie, după ce temperaturile au crescut brusc la valori neobișnuite. Incidentul a fost raportat specialiștilor în securitate informatică.

DNSC avertizează asupra riscurilor menținerii pe internet a interfețelor de administrare, în special în cazul sistemelor învechite, fără suport de securitate sau administrate de la distanță prin conexiuni nesigure. Instituția cere măsuri imediate de prevenire, verificare și reducere a expunerii.

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Noul val de atacuri a fost raportat luni, 2 noiembrie 2026, în Belgia, Suedia, Țările de Jos, Luxemburg, Irlanda și Estonia. Presa internațională a relatat și despre incidente sau suspiciuni de compromitere în Finlanda, Danemarca, Italia și Portugalia. Anterior, DNSC emisese, la 14 octombrie 2026, o alertă privind compromiterea unor sisteme de administrare a instalațiilor frigorifice din Franța.

DNSC enumeră sistemele vizate și explică modul în care sunt atacate

Lista publicată de DNSC include următoarele echipamente și familii de sisteme de management al refrigerării:

Danfoss AK-SC , inclusiv modelul AK-SC 355, retras din fabricație și fără suport de securitate;

, inclusiv modelul AK-SC 355, retras din fabricație și fără suport de securitate; Danfoss AK-SM 800, declarat End of Life (EOL) în anul 2021, pentru care producătorul nu mai furnizează actualizări de securitate;

Danfoss AK-SM 800A / AK-SM 8xxA, în special dispozitivele cu versiuni software vulnerabile, anterioare 4.2 sau 4.3.1, în funcție de vulnerabilitatea analizată;

Copeland XWEB și Dixell XWEB, familii de sisteme de management al refrigerării.

Prezența unui model pe această listă nu înseamnă însă că echipamentul a fost atacat. „Prezența unui echipament din familiile enumerate nu reprezintă, în sine, o confirmare a compromiterii. Identificarea versiunii firmware, a configurației și a expunerii în rețea este necesară pentru evaluarea riscului. Versiunea afișată pe pagina de autentificare a unei interfețe de management nu trebuie considerată automat versiunea firmware a controllerului”, avertizează DNSC.

Atacurile raportate presupun obținerea accesului neautorizat la sistemele de control ale instalațiilor frigorifice și modificarea parametrilor de funcționare. Unul dintre mecanismele observate este activarea neautorizată a ciclurilor de dezghețare.

„Activarea nejustificată sau prelungită a acestui proces poate întrerupe funcționarea normală a răcirii și poate determina creșteri semnificative ale temperaturii. În funcție de configurația instalației, compromiterea sistemului de management poate permite inclusiv modificarea valorilor de referință ale temperaturii, intervenții asupra programelor de funcționare sau modificarea configurației alarmelor”, precizează specialiștii.

Accesul din internet trebuie restricționat, iar resetarea nu este suficientă

Pentru echipamentele care nu au fost compromise, DNSC recomandă restricționarea accesului din internet, inclusiv în cazul oricărui echipament accesibil printr-o adresă IP publică. Înainte de întreruperea transmiterii datelor către furnizorii serviciilor asociate instalațiilor frigorifice, organizațiile trebuie să verifice clauzele din contractul de asigurare.

Accesul la distanță trebuie verificat și realizat printr-un VPN securizat sau printr-o rețea protejată. Ca măsură de urgență, poate fi aplicată filtrarea pe firewall a adreselor IP sursă ale furnizorilor de servicii asociate echipamentelor frigorifice. DNSC precizează că această soluție trebuie să fie temporară, până la identificarea și implementarea unei remedieri definitive.

Lista măsurilor prezentate de instituție mai include:

Setarea nivelului de securitate „Strict”;

Verificarea schimbării parolelor implicite;

Resetarea echipamentului la setările din fabrică;

Reconfigurarea echipamentului pentru repunerea în funcțiune;

Aplicarea bunelor practici recomandate de producător: actualizarea firmware-ului, folosirea unui nivel de securitate strict și schimbarea parolelor implicite.

„Atenție! Resetarea la setările din fabrică poate elimina mecanismele de persistență ale atacatorului, dar nu este suficientă, deoarece un echipament care rămâne expus în Internet poate fi compromis din nou”, a transmis DNSC.

Specialiștii avertizează că efectele pot depăși compromiterea sistemelor informatice. „Impactul acestor atacuri nu se limitează la compromiterea echipamentelor informatice, ci se poate extinde asupra siguranței produselor alimentare, continuității activității economice și funcționării infrastructurilor care depind de controlul permanent al temperaturii”, arată instituția.

DNSC recomandă tuturor organizațiilor vizate să trateze aceste amenințări cu prioritate, să verifice inclusiv sistemele administrate de furnizori externi și să implementeze măsuri de protecție înainte ca expunerea existentă să ducă la compromiterea infrastructurilor operaționale.

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